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Bakan Demircan: 'Tükettiğimiz 100 kutu ilacın 72'sini Türkiye olarak üretiyoruz'
Sağlık Bakanı Demircan, "Türkiye ilaç sanayisinde gerçekten güzel yerde şu anda. Tükettiğimiz 100 kutu ilacın 72'sini Türkiye olarak üretiyoruz." dedi.
Bakan Demircan: 'Tükettiğimiz 100 kutu ilacın 72'sini Türkiye olarak üretiyoruz'
07 Şubat 2018 - AA
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Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Türkiye'nin, ilaç sanayisinde güzel bir yerde bulunduğunu belirterek, "Tüketilen her 100 kutu ilaçtan 72'si Türkiye'de üretiliyor." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 670 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin maddeleri kabul edildi.

KHK'nın tümü üzerinde söz alan CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, kanser ilaçlarının, insanlardan bağışlarla toplanan kandan üretildiğini, Türk Kızılayının, yılda ortalama 1,5 milyon ünite kan topladığını belirtti.

Pekşen, "Bu 1,5 milyon ünite kandan kanser ilacı yapmak için yapılması gereken toplam yatırım miktarı da 70 ila 100 milyon dolardır. En az 70, en çok da 100 milyon dolarlık bir yatırımla bugünkü o kanser ilaçları zincirindeki ilaçların tamamını üretmeniz mümkündür." diye konuştu.

Türkiye'nin, kanser ilaçları üretebilecek ekonomiye de güce de sahip bir ülke olduğunu anlatan Pekşen, burada Sağlık Bakanlığı'nın yeterli kararlılık göstermesini istedi.

"Gönül ister ki kanser ilaçlarında Türkiye dışa bağımlı olmasın"
Pekşen'in açıklamaları üzerine söz alan Sağlık Bakanı Demircan, kanser ilaçlarının pek çok kimyasaldan da yapıldığını, biyoteknolojiyle de üretildiğine işaret ederek, "İnsan kanından ise kan ürünleri diye zikrettiğimiz faktör 8, faktör 10 gibi ilaçlar üretiliyor, plazma üretiliyor. Bu konuya da Türkiye yatırımını yaptı, ihale yapıldı, bu işi yapacak olan firmalar faaliyete geçti." ifadesini kullandı.

Bakan Demircan, sözlerine şöyle devam etti:

"Gönül ister ki kanser ve kanser ilaçları konusunda Türkiye dışa bağımlı olmasın. Türkiye ilaç sanayisinde gerçekten güzel yerde şu anda. Tükettiğimiz 100 kutu ilacın 72'sini Türkiye olarak üretiyoruz. Öbür taraftan, fiyat bazında şimdilerde yüzde 50-yüzde 50 noktasına geldi. Çünkü bazı ithal ilaçlar yeni patentli ilaç olduğu için fiyatları yüksek oluyor. Türkiye ne zaman ilaç üretir, patenti de kendi alırsa o zaman ilaç ihracatı da yapabilecek noktada olur. Şu anda ihracat da yapıyor Türkiye, kendi ilaç ihtiyacının da önemli bir kısmını karşılıyor."

MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy ise milli ferasetin milli eğitimle birleşmesi, milli eğitimin de milli teknolojiyle, milli siyasetle harmanlanarak uygulanmasının ülkede çok önemli sonuçlar vereceğini belirtti.

Ersoy, "Bizim temel problemimiz yabancılaşmayla ilgili, aydın yabancılaşmasıyla ilgili, aydınların toplumuna uzaklaşmasıyla ilgili hep dertli olmuşuzdur. Bu topraklarda neşet eden entelijansiya ne hikmetse kendi gerçeklerine yabancılaşarak kendini ifade edebilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından 670 sayılı KHK'nın maddeleri oylanarak kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün, bu KHK'nın tümünün açık oylamaya tabi olduğunu belirterek, 670 sayılı KHK'nın tümünün açık oylamasının 8 Şubat 2018 Perşembe gününe bırakıldığını açıkladı.

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ilac turkiye uretim

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