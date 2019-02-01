SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan duyurdu: SMA hastaları ilaçlarını bugünden itibaren alabilecek
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Spinal Muskuler Atrofi (SMA) hastalarının bugünden itibaren ilaçlarını alabileceğini bildirdi.
Bakan duyurdu: SMA hastaları ilaçlarını bugünden itibaren alabilecek
01 Şubat 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Bakan Selçuk, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamasında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'nda SMA hastaları için müjdeyi duyurduğunu, tip 1 tedavisinin ardından tip 2 ve tip 3 ilaçlarının da geri ödeme listesine alındığını açıkladığını anımsatan Selçuk, bu açıklamanın ardından geri ödeme listesine alınan ilaçların ödenmesine bugün itibarıyla başlandığını belirtti.

Kararın, Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle yürürlüğe girdiğini aktaran Bakan Selçuk, SUT'taki yeni düzenlemelerle birlikte 10 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını, yurt dışı ilaç sayısının 400'e, yurt içi ilaç sayısının da 8 bin 562'ye ulaştığını ifade etti. 

Sosyal Güvenlik Kurumunun vatandaşlarımızın ilaçlarının temini konusunda önemli bir görev yürüttüğünü belirten Bakan Selçuk, "Türkiye'deki sosyal güvenlik sistemi, dünyanın en kapsamlı sosyal güvenlik uygulamasıdır." değerlendirmesini yaptı. 

Selçuk, açıklamasında şunları kaydetti:

"SMA hastalarımız için tip 1 tedavisinde kullanılan ilaçlar hali hazırda SGK ödeme kapsamındaydı. Tamamen insani bir yaklaşımla Sağlık Bakanlığımız ile birlikte tip 2 ve tip 3 ilaçlarının temini için tüm imkanlarımızı seferber ettik, ilaçların temini için çok yoğun ve hassas bir süreç yönettik. SMA hastalarımızın ilaç ve tedavilerini devlet güvencesi altına aldık. Bakanlık olarak vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her türlü tedavi ve ilacı dünyanın neresinde olursa olsun erişime açmak için çalışıyoruz."

Sağlık konusunu hiçbir zaman maliyet unsuru olarak görmediklerini aktaran Selçuk, "SMA hastalığının tip 1, tip 2 ve tip 3 evresinde gerekli ilaç masraflarını karşılıyoruz. İlaca erişimde hiçbir sorun olmayacak."  dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi asıl önemli olanın bu ve benzeri ilaçların Türkiye'de üretilmesi olduğuna işaret eden Selçuk, ödeme listesine alınan ilaçların hastalara şifa, vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu. 

Bakanlığın açıklamasına göre, SUT kapsamında geri ödeme listesine alınan ilaçlar, başta SMA olmak üzere, kulak, burun, boğaz enfeksiyon ve cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılıyor. Ortodontik diş tedavileri gibi işlemler için tebliğde yeniden düzenleme yapılarak erişilebilirlik arttırılırken, biyonik kulak cihazları da devlet üniversite hastanelerindeki ameliyatlarda kullanılmaya başlandı. 

Anahtar Kelimeler:

sma zehra zumrut selcuk cumhurbaskani ilac temini

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
0
1) aydin sinal (hekim)
01.02.2019 12:44:44
su ilaclarin isimleri aciklansada bizde bilsek ne olduklarini nicin simdiye kadar ödenmediklerini,nicin simdi ödeneceklerini anlasak
eger ilac Spinraza ise tek dozu 98 bin 269 euro,bir senelik tedavisi (6X 1 doz) tek bir hasta icin 620 bin euro (3 milyar 720 milyon YTL ) su anda dünyada kullanilanan en pahali ilactir .belkide fiyatin bu kadar yüksek olmasi aciklanmamasina neden oluyor diye düsünüyorum.bence saglik bakanligi bu kadar yüksek parayi bir hastasi icin veriyorsa aciklamasi bir iftihar kaynagidir,kutluyorum.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Kastamonu Üniversitesi Özel Anadolu Hastanesi KırgızistanSUT Sosyal Güvenlik Kurumu Resmi GazeteTıbbi Cihaz Hamdi Güleçsahra hastanesi UMKE Sağlık Bakanlığıkaraciğer yetmezliğiHepatit C Brian P. Lee Amerikan Tıp Derneği DergisiAdana Şehir Hastanesi Ahmet Özer Sojitz Goda ShoheiFatih Dağdeviren TUS Zara Türk Dermatoloji Derneği Emel Erdal Çalıkoğlu Onkoloji Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servis icap nöbetiİzmir Tabip Odası Emekli hekim SSKsolunum cihazı Çorlu Devlet Hastanesi Cafer SarılıAdana Tabip Odası Ayşe Örs Zümrütdal Ahmet Hilal SMA Zehra Zümrüt Selçuk cumhurbaşkanı ilaç temini Rusya Bilimler Akademisi Tatyana Şnayder yapay hücre yapay dokudomuz gribi FAS Enes-ed Dikkali
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.