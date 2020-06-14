Bakan Fahrettin Koca: Paylaştığım fotoğraf günceldir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca özellikle son iki gündür yaşanan vaka artışlarına dikkat çekmek için koronavirüs hastasının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Acil durum hastasının bugün çekilen fotoğrafını paylaşan Koca, " Paylaştığım fotoğraf, günceldir. Bugün ziyaret ettiğimiz ve sadece COVID-19 hastalarının kabul edildiği Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nde çekilmiştir. " ifadelerine yer verdi.
Hastane ziyaretleri yapacağının işaretlerini de veren Bakan Koca'nın ilk durağı yeni açılan Prof. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi oldu:
İstanbul’dayım. İki hafta önce açılan Prof. Feriha Öz Acil Durum Hastanemizi ve çalışma arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Yatan 105 hastamız hakkında bilgi aldık. Hastanemiz şimdilik sadece Koronavirüs hastalarıyla şüphelileri kabul ediyor. Sırada yeni hastane ziyaretlerimiz var.
Daha sonra yeni inşaa edilen hasaneye geçen Koca şunları söyledi:
İkinci ziyaret yerimiz, Göztepe kampüsünde inşası devam eden Şehir Hastanemizdi. İstanbul, deprem izolatörleri ile dayanıklı hale getirilmiş, yüksek teknolojiye sahip bir hastaneye kavuşuyor. 600 yatağı, 27 ameliyathanesiyle hastanenin birinci etabı yakında hizmete girecek.