Bakan Kaya'dan sınır hattındaki UMKE'ye ziyaret

FOTOĞRAF: @drbetulsayan
KİLİS - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Suriye sınır hattında konuşlu Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'ni (UMKE) ziyaret etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaya, terör örgütü PYD/PKK'nın Kilis'teki Çalık Camisi'ne düzenlediği roketli saldırıda ibadet ettikleri sırada yaşamını yitiren terzi Muzaffer Aydemir ile Suriyeli Tarık Tabbak'ın Aşıt Mahallesi'ndeki evlerini ziyaretinin ardından sınır hattında görevli UMKE'nin bulunduğu bölgeye geçti.
Burada sağlık çalışanlarıyla bir araya gelerek sohbet eden Kaya, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Bakan Kaya'ya ziyaretinde Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ile diğer ilgililer de eşlik etti.
Bakan Kaya, ayrıca Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen sözleşmeli er Sergen Pamukçu ile sınır bölgesine göreve giderken trafik kazasında hayatını kaybeden sağlık personeli Büşra Boyacı'nın ailelerini de ziyaret etti.
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