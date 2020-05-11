Bakan Koca 11 Mayıs koronavirüs vaka ve ölüm tablosunu paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 11 Mayıs koronavirüs vaka ve ölüm tablosunu paylaştı. Türkiye'nin güncel vaka tablosundaki olumlu gidişat dikkat çekiyor. Bakan Koca, ''Tedbirlere uyarsak, yeni vaka sayımız, yakında günde 1.000’den daha az olacak.'' dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 11 Mayıs koronavirüs vaka ve ölüm tablosunu paylaştı. Türkiye’de son 24 saatte 50 kişi hayatını kaybetti. Bakan Koca, ”Tedbirlere uyarsak, yeni vaka sayımız, yakında günde 1.000’den daha az olacak.” dedi.