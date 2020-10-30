Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Koca: 2021 yılı dünya genelinde 'Sağlık Çalışanları Yılı' olsun
Bakan Koca: "Sağlık çalışanlarımızın fedakar çalışmalarını bir nebze olsun taçlandırmak adına, 2021 yılının dünya genelinde 'Sağlık Çalışanları Yılı' olmasına ilişkin teklifimizi diplomatik kanallardan Dünya Sağlık Örgütü'ne de ilettik.
Bakan Koca: 2021 yılı dünya genelinde 'Sağlık Çalışanları Yılı' olsun
30 Ekim 2020 11:19 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı’nın açılışında yaptığı konuşmada, "Zaman zaman, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vaka sayısında artışlar görüldü. Ama bu artış, pandeminin hiçbir döneminde kontrolümüz dışına çıkmadı." dedi.

 Bakan Koca şunları söyledi:

Ülkemiz pandemi sürecinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü sağlık altyapısı ve mesleğine kendisini adamış fedakar sağlık çalışanları ile başarılı bir sınav vermektedir.

Sağlık çalışanlarımızın fedakar çalışmalarını bir nebze olsun taçlandırmak adına, 2021 yılının dünya genelinde 'Sağlık Çalışanları Yılı' olmasına ilişkin teklifimizi diplomatik kanallardan Dünya Sağlık Örgütü'ne de ilettik. Bu teklifimizin kasım ayında gerçekleştirilecek Dünya Sağlık Asamblesinde kabul edilmesini temenni ediyorum

Anahtar Kelimeler:

saglikcalisanlari yili saglik bakani

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
0
1) Dr.surgeon (Dr)
30.10.2020 16:24:10
Istemezzuk,para ver para
People
1
2) ibrahim bakır (dr)
30.10.2020 15:13:18
Alkışta istemiyoruz 2022 nin sağlık çalışanı yılı olmasını da. COVİD i meslek hastalığı kabul etmek, sağlık çalışanlarından COVİD nedeniyle ölenlere şehit statüsü vermek çok mu zor? yoksa ekonominiz mi çöker?Daha adam gibi sağlıkta şiddeti önleyici yasa çıkaramadınız.
People
1
3) Dr.Cevdett (drcevdett@hotmail.com)
30.10.2020 14:45:14
KİME NE FAYDASI OLACAK BUNUN? SAĞLIKÇILARA FAYDALI BİR ŞEY YAPMAK İSTİYORSANIZ EMEKLİLİĞE YANSIYAN ÜCRETLERİMİZİ ARTIRIN!!!
People
0
4) yabancı 1986 (aile hekimi)
30.10.2020 14:20:52
sayın bakan zaten siz türkiyede bu sağlık çalışanı yılı yaptınız,alkışlattınız sonra kişisel koruyucu donanım eksik geldi,sonra ek ödeme yapılmadı ama öyle bir imaj verildi ki sanki aile hekimlerine 3000 ödenmiş gibi ,vatandaş niye ararmıyorsun para da alıyorsun diyor,herşey için teşekurler aile hekimi olrarak
People
13
5) Dr.mikro (Hekim)
30.10.2020 14:00:18
Sayın bakan izinleri istifaları süresiz ucu açık yasakladınız ama iş ek ödemeye gelince bunu yapamadınız 3 ay tavan (adı tavan gerçeği sağlık çalışanları biliyor) sonra iki üç ay SIFIR TL ek ödeme.Neden ek ödemeyi pandemi süresince tavan diyemiyorsunuz.Kasım dan itibaren yine sıfır TL ek ödeme alacaklar biliyorsunuz değil mi?Sağlık çalışanı maaşı 3.200 uzman hekim 4.600 TL bu ülkede herşeyden vazgeçtik bari maaşları eğitim ve kariyere göre iyileştirin.
People
10
6) Dişhekimi (Dt)
30.10.2020 11:44:03
Resmen dalga geçiyor.Karşıma geçmiş anama avradıma küfrediyormuş gibi hissediyorum.Köle muamelesi yapıyorlar milletin önüne atıyorlar.Sonra da böyle açıklamalar Allah tüm sağlık camiasına yardım etsin
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.