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Bakan Koca: 3. dozlar yerli aşıyla yapılabilir
Yerli aşı çalışmalarına ilişkin bilgi veren Koca, Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen aşının eylül veya ekim ayında kullanımına geçebileceklerini söyledi
Bakan Koca: 3. dozlar yerli aşıyla yapılabilir
05 Mayıs 2021 13:50 - YENİ ŞAFAK
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülke genelindeki yeni tip koronavirüs salgınının son durumuna ve aşılama çalışamalarına ilişkin Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Yerli aşı çalışmalarına ilişkin son bilgileri veren Koca, "Yerli aşıda Erciyes Üniversitesi’nin inaktif aşısında Faz-2 çalışmaları sırasında gönüllülerin aşılanma aşaması bitti. Faz-2 değerlendirmeleri yapılıyor. Faz-3 aşamasına geçmek üzere. Zannediyorum bir iki hafta içerisinde Faz-3’e geçilmiş olur. Beklendiği gibi olursa, Faz-3 aşamasından sonra üretim ile birlikte eylül-ekim ayında kullanıma geçeceğimizi düşünüyoruz" dedi.

Koca, diğer yerli aşı projelerinden de bahsederek şunları kaydetti:

Bunun dışında bir tanesi Ankara Şehir Hastanesi’nde olmak üzere Faz-1 safhasında olan iki tane inaktif aşımız var. Virüs benzeri parçacık temelli aşının ise Onkoloji Hastanemizde Faz-1 aşaması devam ediyor. Gönüllülerin ilk aşıları yapıldı. İkinci aşıları önümüzdeki günlerde yapılmış olacak. Bunlarla beraber, önemsediğimiz toplam 7 aşı projesi var. Ankara Üniversitesi’nin üzerinde çalıştığı adenovirüs temelli aşı da önümüzdeki bir iki hafta içinde Faz-1 çalışmasına başlayacak.

"3. doz yerli olabilir"

Koca, ikinci dozdan 6 ay sonra tavsiye edilen “üçüncü doz” yani hatırlatma dozunun yerli aşıyla yapılacağını açıklayarak şunları kaydetti:

Birden fazla yerli aşının yıl sonuna doğru kullanıma geçeceği bir Türkiye olabileceğini söyleyebilirim. En az 6 ay geçtikten sonra olmak üzere; rapel yani hatırlatma dozları tek doz olarak öneriliyor. Bu durumda rapel dozlarını, hatırlatma dozlarını yerli aşı ile yapabileceğimizi düşünüyorum. Yerli aşının, aynı zamanda rapel aşı ihtiyacımızı da giderebileceğini düşünüyorum. Bunu Bilim Kurulu belirleyecek, kimlere, ne zaman rapel-hatırlatma tek doz aşısı yapılması gerektiğini.

"Nüfusun 3 katı kadar aşı sözleşmemiz var"

Bakan Koca, aşı tedariki ile ilgili olarak ileride son yaşanmayacağını ifade etti.

Şu an ülke nüfusunun 3 katı kadar sözleşmeye başlı aşı alacaklarını söyleyen Koca, "100 milyonu Çin, 50 milyonu Sputnik. Sputnik’in tedarik planlı birkaç hafta içerisinde netleşmiş olacak. Ayrıca 90 milyonu da BioNTtech olmak üzere toplam 240 milyon. Yani nüfusumuzun 3 katı kadar doz ile ilgili yapılmış sözleşmelerimiz var" dedi.

Anahtar Kelimeler:

yerli asi saglik bakani

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