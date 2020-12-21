Bakan Koca: 4 ülkeden Türkiye'ye uçuşlar geçici olarak durduruldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye uçuşlarda geçici durdurma kararı alındığını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır."

Bakan Koca, açıklamalarının devamında, "Tedbirler kapsamında halen yolda olan uçuşlar için tüm yolculara test yapılacak ve karantina kuralları uygulanacaktır." bilgisini de paylaştı.

THY, yolcularını mağdur etmeyecek

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye uçuşlarda geçici durdurma kararı alındığı açıklaması üzerine paylaşımda bulundu.

Ekşi, iletisinde, "Sağlık Bakanlığımızın İngiltere, Danimarka, Hollanda, Güney Afrika'dan uçuşların durdurulması kararına istinaden, hiçbir yolcumuzun bilet işlemleri konusunda acele etmemesini rica ederiz. Hiçbir yolcumuz bilet işlemleri konusunda mağdur edilmeyecektir." ifadelerini kullandı.