Bakan Koca: 40 ilde 264 kaplıca bakanlığımızın izniyle hizmet veriyor

Bakan Fahrettin Koca, yaptığı yazılı açıklamasında, Türkiye'nin tıbbi açıdan faydalı termal sularıyla Avrupa'da ve dünyada öne çıktığını bildirdi. Bakan Koca, sağlık turizmi açısından da önemli bir avantaj olarak gördükleri kaplıcalara yönelik hem vatandaşların hem de yabancı konukların talebinin giderek arttığını kaydetti. Termal suların doğal tedavi edici özelliklerinin yanı sıra modern yaşamın akışından uzaklaşmak için de tercih edildiğini belirten Bakan Koca şunları kaydetti: