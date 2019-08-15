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Bakan Koca: 40 ilde 264 kaplıca bakanlığımızın izniyle hizmet veriyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye genelinde 40 ilimizde 264 kaplıca, 3 ilimizde 8 talassoterapi (deniz suyu), 5 ilimizde ise 8 peloid (çamur) tesisi Bakanlığımızın izniyle hizmet veriyor. En çok tesise sahip üç ilimiz sırasıyla Ankara, Bursa ve Afyon" dedi.
15 Ağustos 2019 -
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Bakan Fahrettin Koca, yaptığı yazılı açıklamasında, Türkiye'nin tıbbi açıdan faydalı termal sularıyla Avrupa'da ve dünyada öne çıktığını bildirdi. Bakan Koca, sağlık turizmi açısından da önemli bir avantaj olarak gördükleri kaplıcalara yönelik hem vatandaşların hem de yabancı konukların talebinin giderek arttığını kaydetti. Termal suların doğal tedavi edici özelliklerinin yanı sıra modern yaşamın akışından uzaklaşmak için de tercih edildiğini belirten Bakan Koca şunları kaydetti:

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