Bakan Koca 8 bin 844 sözleşmeli alımın detaylarını paylaştı: Yarısından fazlası ebe ve hemşire

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın personel alımına ilişkin paylaşımı:

KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz. Bu atamaların, vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Sağlık camiamıza hayırlı olsun.