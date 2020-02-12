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Bakan Koca 8 bin 844 sözleşmeli alımın detaylarını paylaştı: Yarısından fazlası ebe ve hemşire
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan, Bakanlığa alınacak 8 bin 844 sözleşmeli personelin alımı hakkında açıklamada bulundu
Bakan Koca 8 bin 844 sözleşmeli alımın detaylarını paylaştı: Yarısından fazlası ebe ve hemşire
12 Şubat 2020 -
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın personel alımına ilişkin paylaşımı:

KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz. Bu atamaların, vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Sağlık camiamıza hayırlı olsun.

Anahtar Kelimeler:

fahrettin koca 8 bin 844

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