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Bakan Koca: Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor
Türkiye'de son 24 saatte 114 bin 940 Covid-19 testi yapıldı, 1427 kişiye hastalık tanısı konuldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor" dedi.
Bakan Koca: Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor
29 Eylül 2020 21:50 -
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Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Tabloya göre son 24 saatte 68 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 8 bin 130’e yükseldi.

Bugün toplam 114 bin 940 test yapılırken, bin 427 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 317 bin 272 oldu. Bugün iyileşen bin 452 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 278 bin 504'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 6,5, toplam ağır hasta sayısının ise bin 583 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Bugün tespit edilmiş 1.427 yeni hastamız var. Virüs ile mücadele birlikte yapıldığında netice veriyor. Mücadeleye güç katan birlikte tedbirlere uymak. Başarının devamı ve sürekliliği için mücadeleye destek verin” ifadelerine yer verdi. 

Anahtar Kelimeler:

covid-19 guncel koronavirus tablosu

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