Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Koca asistan hekimlerle bir araya geldi: Hukukun sağlık çalışanını koruması gerekiyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkta şiddeti önlemede yasanın tek başına yeterli olmadığını belirterek, "Bunu toplumla birlikte yapabiliriz. Hukukun, eli kolu bağlı kalan sağlık çalışanını kollaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca asistan hekimlerle bir araya geldi: Hukukun sağlık çalışanını koruması gerekiyor
16 Aralık 2021 09:11 - AA Ahmet Sertan Usul
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Koca, tıp öğrencileriyle buluşmasının ardından bu kez farklı üniversitelerde uzmanlık eğitimine devam eden asistan hekimlerin temsilcileriyle bir araya geldi.

Sağlık Bakanı Koca öğrencilerle buluştu: İleri ülkelerin gözdesi olan hekimlerimiz...

Yaklaşık 2,5 saat süren toplantıda asistanların çalışma şartları, nöbet süreleri, şiddet ve malpraktis (kusurlu uygulama) gibi konular ele alındı ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Bakan Koca toplantının açılışında, hekimliğin kutsal bir meslek olduğunun altını çizerek mevcut sorunların farkında olduklarını belirtti.

Uzmanlık eğitimi için fırsat eşitliği oluşturma gayesinde olduklarını dile getiren Koca, hem özlük haklarını hem emeklilik durumunu hem çalışma ortamını iyileştirmenin önemini vurguladı.

Koca, sağlıkta şiddet ve malpraktis konusunda şunları kaydetti:

"Sadece yasayla olmuyor. Yasa tek başına yetmiyor. Bunu toplumla birlikte yapabiliriz. Hukukun, eli kolu bağlı kalan sağlık çalışanını kollaması gerekiyor. Bir diğer sorun malpraktis. Ölçüsüz davaları görüyoruz, ölçüsüz bir uygulama var. Bunun da bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Memleket olarak sağlıkta vatandaşımıza sunduğumuz bu hizmetin devamlılığı için biz bunu çözmek durumundayız. Hekimlerimize, sağlık çalışanlarımıza bu boyutuyla sahip çıkmak zorundayız. Ben bunun yapılacağına inanıyorum. Sorun belli, tanı belli, reçete de belli. Bu reçeteye ulaşmak için hepimizin iyi niyet duyguları içinde kararlılığımızı hissettirmemiz gerekiyor."

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, üniversite hastanelerinde görevli asistan doktorlarla bir araya geldiğini belirterek şunları kaydetti:

"Sorunlarımızı sözün eşitliğiyle ele aldık. Şiddet, özlük hakları, çalışma şartları, nöbetler ve malpraktis davaları ana konularımızdı. Dönüştürüp, hayallerimizin hizmetine sunacağımız çok şey var."

Anahtar Kelimeler:

saglik bakani fahrettin koca saglikta siddeti

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
13
1) Uzman amele (Uzm. Dr. )
16.12.2021 13:17:36
Yine romantizm kokulu genc arkadaslara gaz vermeye yönelik, hicbir somut, gercekci karşılığı olmayan klasik bir sağlık bakani yaklaşımı.. Şunu sormazlar mi, 20 yıldır ulkeyi yoneten bir iktidar temsilcisi olarak elinizi tutan mi oldu.. Sanki yeni baslamislar yonetmeye
People
8
2) Cezmi (Asistan )
16.12.2021 12:12:31
ASISTANLAR NÖBET ERTESİ IZIN VERILMESINI İSTİYOR. BIZDE İNSANIZ DİYOR.
People
18
3) murat (op.dr)
16.12.2021 10:25:26
bakan bey konuştu tamamdır hemen çözer sorunları :)))
People
10
4) hekim (dr)
16.12.2021 10:10:15
sayın bakanın iyi niyetli olması yetmiyor.çekilen yasa taslağında olduğu gibi. hekimleri sadece asistanlar olarak görmek ayrı bir yanlış. hekimlerin meslek örgütü ve hekimlerin hepsini temsil eden gruplarla görüşülmeli. hatta sağlık şurası toplanmalı. eğer kalıcı iyileştirmeler yapılmazsa hekim hem nicelik hem de nitelik olarak sıkıntısı yaşanacaktır.verilmeyen zammın yedidüvele davul zurna ile duyurulup sonra verilmemesi nedeni ne olursa olsun doğru bir tavır olmamıştır. halk nezdinde bu zamlar hekim olan herkese verilmiş olarak satın alındı. usta bir iş yapsa hekim olduğunuzda zamlı tarife uyguluyor. sağlık surası yapılmalıı sağlık politikaları ve çalışan özlükleri mutlaka amasız fakatsız vali şunu alıyor bunu alıyorsuz kalıcı bir iyileştirme sağlanmalıdır. yoksa vasıflı hiçbir hekim bu ülkede çalışmaz.
People
17
5) Furkan Eyigün (Kardiyolog)
16.12.2021 09:26:25
Sayın bakanımıza kesinlikle katılıyorum ve destekliyorum. Allah başımızdan eksik etmesin.
2021 başında aylık 30 adet çeyrek altına çalışıyordum.
Şimdi 11 adet alabiliyorum aylık maaşımla (Temmuz zammına rağmen).
Lütfen hukuk sağlık çalışanını korusun ve kollasın.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.