Bakan Koca, Azerbaycanlı mevkidaşı ile koronavirüs tedbirlerini görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Azerbaycan Sağlık Bakanı Ogtay Shiraliyev ile bir telefonda görüşmesi yaparak, koronavirüs ile ilgili alınacak tedbirleri değerlendirdi

25 Şubat 2020 - DHA