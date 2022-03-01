Bakan Koca: Beklenen açıklamayı yarın yapacağım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske ve diğer kısıtlamalar konusunda beklenen açıklamaya ilişkin "Yarın saat 18.00’da bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. " dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 01 Mart 2022 16:12 -