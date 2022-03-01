Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Koca: Beklenen açıklamayı yarın yapacağım
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske ve diğer kısıtlamalar konusunda beklenen açıklamaya ilişkin "Yarın saat 18.00’da bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. " dedi.
Bakan Koca: Beklenen açıklamayı yarın yapacağım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

01 Mart 2022 16:12 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün gerçekleşmesi beklenen Bilim Kurulu toplantısının yarın gerçekleşeceğini duyurdu. Bakan Koca beklenen açıklamayı yarın gerçekleştireceğini şu sözlerle ifade etti:

 "Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. Yarın saat 18.00’da bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere."

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ertelendi

 

Anahtar Kelimeler:

saglik bakani fahrettin koca aciklama bilim kurulu

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
127
1) Feyzullah Ç. (emekli hekim)
01.03.2022 16:59:20
Sayın Bakanım, ekonomik krizin derinleşmesiyle yaşadığımız zorluklar artmış, ekonomik haklarımız giderek gerilemiştir. Her geçen gün umutsuzluğa doğru sürükleniyoruz. Meclis'te bekleme süresi 4. aya girmiş olan Hekim - Emekli Hekim maaş zammı Önergesinin acilen yasalaşması ve yürürlüğe girmesini bekliyoruz..
People
61
2) akademisyen (uzman)
01.03.2022 16:21:40
Sayın bakanım
Biz koronadan daha çok hekimlik mesleğinin can alıcı sorunu malpraktis yasası ile ilgili açıklama bekliyoruz yasanın çıktığının müjdesini bekliyoruz .
Bizim can alıcı sorunumuz MALPRAKTİS YASASIDIR

Devlet büyüklerine sesleniyorum lütfen malpraktis yasasını halledin.
Devletin bir doktora ölene kadar verdiği toplam paradan daha fazlası sadece 1 hastadan tazminat olarak isteniyor ve alınıyor. Oturun hesaplayın ben hesaplarım. Bakım sadece bir hastadan istenen tazminat 4-7 milyonu buluyor ki bir doktor günde 100 tane hasta bakıyor 4-5 ameliyat yapıyor. Ya bu kabül edilebilir mi ? Şiddet ücret ve diğer sorunlar hallolsa ne olur malpraktis yasası hallolmazsa. Çocuklarımıza 4-5 milyon TL lik tazminat kaynaklı miraslar mı bırakacaz ?
Sağlık ve Adalet bakanlıklarından talebimdir. Aynen hakim ve savcıları verdikleri kararlardan dolayı devlet koruması altına aldığınız gibi Doktor ları da devlet güvencesine ivedilikle alınız. Özellikle malpraktis yasasını bir an önce çıkarınız. Özel ve kamu hiçbir doktora karşı dava açılamazsın isteyen devlete karşı açsın , hakim ve savcılarda olduğu gibi. Hatta sonuçlanmamış geçmişte açılan ve de devam eden davaları da kapsasın lütfen. Bu meslek başka türlü kurtulmaz. Ama bir an önce bu yasayı çıkarınız lütfen. Herkes yurtdışına kaçıyor işi bırakıyor erken emekli oluyor. Yapmayın etmeyin elinizi çabuk tutun lütfen.
Bizim şiddet ten daha önemli ve can alıcı sorunumuz var oda malpraktis yasasıdır. Malpraktis yasası ile beraber şiddet yasası da revize edilir. Malpraktis ten kaynaklı tazminatlar hayatın normal akışına aykırı, lütfen bir an önce bu malpraktis yasasını çıkarınız.
Hekimliğin sadece şiddet ücret gibi sorunlarını gündemde tutup asıl can alıcı sorunu olan malpraktis yasasını gündem yapmamak kabül edilemez, hekimler bu ülkenin en parlak beyinleridir lütfen sahip çıkınız.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.