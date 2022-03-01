Bakan Koca: Beklenen açıklamayı yarın yapacağım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün gerçekleşmesi beklenen Bilim Kurulu toplantısının yarın gerçekleşeceğini duyurdu. Bakan Koca beklenen açıklamayı yarın gerçekleştireceğini şu sözlerle ifade etti:
"Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. Yarın saat 18.00’da bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere."