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Bakan Koca: Birkaç gün içinde sağlık çalışanlarını sevindirecek gelişmeleri duyuracağız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık çalışanları ile ilgili görüşmeler yoğun, birkaç gün içinde önemli, hepimizi sevindirecek gelişmeler olacak." dedi.
Bakan Koca: Birkaç gün içinde sağlık çalışanlarını sevindirecek gelişmeleri duyuracağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

01 Aralık 2021 09:05 - AA Muhammed Ali Toruntay
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Bakan Koca, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan başkanlığında yapılan MYK toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Omicron varyantına ilişki gelen soru üzerine Koca, "Bununla ilgili dün de Uğur hoca ile görüştüm bir iki hafta içinde MRNA aşısına ne kadar etki edeceğini söyleyecekler. Yeni aşıya ihtiyaç var mı yok mu açıklayacaklar. Bu varyanta özel bir şey gerekiyor mu gerekmiyor mu onu da bir iki hafta içinde söyleyecekler." bilgisini verdi.

Koca, TURKOVAC'ın acil kullanım onayına ilişkin soru üzerine şunları kaydetti:

"Acil kullanım onayı bizim dışımızda olan bir şey. Zannediyorum, yıl bitmeden olacağını tahmin ediyorum aralık ortasında bekliyoruz. Üretimin de küçük ölçekli, 2 küçük ölçekli üretim tamamlandı. Büyük ölçekli 250 bin dozluk büyüklüğünde olan bir ölçek o da 29'unda yanı bugün dolumu bitmiş oldu. İki haftalık süresini bekliyoruz. Üretim de büyük ölçekli bir taraftan."

İlave tedbirlere ilişkin soru üzerine Koca, "İlave tedbir önermiyoruz, önerdiğimiz daha doğrusu bu dönemde varyant olmasına rağmen bir kapatma durumunu düşünmüyoruz. Daha önce önerdiğimiz kişisel güvenlik çemberi kişisel tedbirler maske mesafe gibi artı kapalı ortamlarda uzun süre bulunmama, havalandırılan ortamlarda daha çok bulunabilir olma ve ısrarla aşı, aşı, aşı. Çünkü aşının etkili olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Omikron varyantı şu an ülkemizde yok

Koca, yeni varyantın etkilerine ilişkin soruya, "Şu an bizde görülmediği için bir şey söylemek zor ama bilgi anlamında görülen yerlere vakalara baktığımızda bulaşıcılığın yüksek olduğu, virülansı ile ilgili daha net bir şey olmadığı, muhtemelen belki virülansı düşük bile olabilir. Bu da zannediyorum 1-2 hafta içerisinde netleşir." ifadesini kullandı.

"Delta varyantından etkili mi" sorusuna Koca, "Şu an bilgiler o yönde ama birkaç hafta içerisinde daha netleşir." dedi.

Bakan Koca, Güney Afrika ile alakalı uçuş kararının devam edip etmeyeceğine ilişkin soruya, "Hayır devam bir değişiklik yok." karşılığını verdi.

Molnupiravir ilacına ilişkin Koca, "Molnupiravir dediğim şekilde yerli üretimi olacak, 3-4 firma bu anlamda müracaatını yaptı. Benim '30-35 kat oranında ucuz olacak' dediğim rakamdan daha ucuz olacak muhtemelen belki 50 kat oranında ucuz olacak. Vatandaşımıza ücretsiz olacak." bilgisini verdi.

"Hepimizi sevindirecek gelişmeler olacak"

Koca, hekimler başta olmak üzere sağlık çalışanlarının özlük hakları ve emeklilik konusuna ilişkin soruya, "Sağlık çalışanları ile ilgili görüşmeler yoğun, birkaç gün içinde önemli, hepimizi sevindirecek gelişmeler olacak." yanıtını verdi.

Anahtar Kelimeler:

saglik bakani fahrettin koca saglik calisanlari gelisme

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People
0
1) Pınar S (Öğretim görevlisi)
01.12.2021 14:02:32
Üniversite sağlık çalışanları da unutulmasın lütfen
People
14
2) RACAİ (DR)
01.12.2021 11:35:49
Sgk anlaşmalı muayenehane hakkı versin, serbest piyasa kosulları saglasın yeterli. Doktoru ya devlette ya özel hastanede calısmaya zorlamasın.
People
20
3) baha demir (doktor)
01.12.2021 11:27:28
Tam gün yasasını iptal etmedikleri ve hekim maaşlarını 3 katına çıkarmadıkları sürece kimse memnun olmaz
People
41
4) dr.mikro (hekim)
01.12.2021 09:53:54
Tüm hekimler hakim ve savcı kadar maaş alacaktır veya aynı hastanede aynı branşta çalışan 657'ye tabi hekim 5-6 bin TL maaş alırken sözleşmeli hekimin x2 askeri hekimin x3 maaş alması saçmalığını kaldırıyor tüm hekimlere askeri hekim maaşı veriyoruz... Bunu yapmak çok mu zor? Bir aylık gelirimiz nedir bunu bilmek ona göre ekonomik planlama yapmak istiyoruz. İzin kullanmaya, hastalanmaya korkar olduk.

Sağlık-Sen’in yaptığı toplu sözleşme marifeti ile 2022 de hekimlerin büyük çoğunluğunu bekleyen maaş+sabit döner.
People
19
5) türkay özcan (dr)
01.12.2021 09:30:35
500-600 sağlık çalışanımız öldü, bence tüm partiler olarak acele etmeyiniz hepimiz ölelim, dövülelim saldırıya uğrayalım 3-5 kişi kalınca yaparsınız.Maliyeti az olur
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