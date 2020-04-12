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Bakan Koca: Bugün ilk defa yoğun bakıma giren ve entübe olan hasta sayısal olarak eksiye düştü
Sağlık Bakanı Koca, "Bugün ilk defa yoğun bakıma giren ve entübe olan hasta, sayısal olarak eksiye düştü. Yani yüzde 3-3,5 oranında bir düşüş söz konusu oldu. Bu son derece önemli." dedi.
Bakan Koca: Bugün ilk defa yoğun bakıma giren ve entübe olan hasta sayısal olarak eksiye düştü
12 Nisan 2020 10:53 -
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 üniversitenin rektör, dekan ve başhekimleriyle video konferans yöntemiyle görüştü.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakan Koca'nın üniversite hastaneleriyle yaptığı video konferans görüşmesine, İstanbul, Hacettepe, Cerrahpaşa, Ankara, Gazi ve İnönü üniversitelerinin rektörleri, tıp fakültesi dekanları ve hastane başhekimleri katıldı.

Pandemi döneminde yükün, kamu hastaneleriyle beraber üniversite ve özel hastanelerin de omuzlarında olduğunu vurgulayan Koca, taramaların artışıyla vaka sayısının arttığını ifade etti. Artışın ciddi bir oranda olmadığının altını çizen Bakan Koca, "Esas olarak Türkiye'nin diğer ülkelerden farklılığı olarak gördüğümüz yatan hasta, yoğun bakıma giren hasta, entübe artış hızı son dönemde düşme eğilimindeydi. Bugün ilk defa yoğun bakıma giren ve entübe olan hasta, sayısal olarak eksiye düştü. Yani yüzde 3-3,5 oranında bir düşüş söz konusu oldu. Bu son derece önemli." dedi. 

Sağlık Bakanı ayrıca hastalara erken tanı konulmasının ve dünyadan farklı şekilde Hidroksiklorokin'in ayaktan hastalarda bile yaygın bir şekilde kullanımının hastaneye yatışı azalttığını söylediği duyuruldu. Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devamında özellikle Favipiravir'i Çin daha çok entübe olan hastalar için kullanırken bizim erken dönemde kullanmamızın faydalı olabileceğini görüyoruz. Onun da özellikle yoğun bakıma geçişi düşürdüğünü ama esas yoğun bakım döneminde bizim personelimizin, çalışanlarımızın yoğun bakım pratiğinin de bunda önemli bir katkısının olduğunu görüyoruz. Her geçen gün yoğun bakımda yatan hastanın, yatış gün sayısının da azaldığını görüyoruz"

 

Bakan Koca, 81 ilin sağlık müdürüyle görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürüyle görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Koca, görüşmede, mevcut ve ortaya çıkabilecek ihtiyaçları ele aldıklarını söyledi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"81 ilimizin il sağlık müdürleriyle, bakan yardımcılarımız ve genel müdürlerimizin de katıldığı bir telekonferans görüşmesi yaptık. Mevcut ve ortaya çıkabilecek ihtiyaçları ele aldık. Bilim Kurulumuzun, üniversite rektörlerimizin tedavideki tecrübe ve tavsiyelerini paylaştık."

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