Bakan Koca: Dün aşı performansında en iyi olduğumuz günler sıralamasında üçüncü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden günlük doz miktarının 1 milyon 508 bin 939 olduğunu açıkladı.

Bakan Koca, günlük aşı rekoruna yaklaşıldığını ve dün uygulanan aşı miktarı ile en çok aşı uygulanan üçüncü gün olduğunu, "Bugün üçüncüyüz! Son 24 saatte 1 milyon 508 bin 939 doz Covid-19 aşısı yapıldı. 9 Ağustos, aşı performansında en iyi olduğumuz günler sıralamasında üçüncü. 1.582.232 doz olan günlük rekoru yakalamak biraz bize, biraz da aşıya karar verme hızına bağlı. Biz yarın hazırız!" sözleri ile açıkladı.