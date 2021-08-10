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Bakan Koca: Dün aşı performansında en iyi olduğumuz günler sıralamasında üçüncü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden son 24 saatte yapılan aşı miktarını açıkladı. Koca, günlük aşı rekoruna yakın olunduğunu ifade etti.
Bakan Koca: Dün aşı performansında en iyi olduğumuz günler sıralamasında üçüncü
10 Ağustos 2021 09:15 -
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden günlük doz miktarının 1 milyon 508 bin 939 olduğunu açıkladı. 

Bakan Koca, günlük aşı rekoruna yaklaşıldığını ve dün uygulanan aşı miktarı ile en çok aşı uygulanan üçüncü gün olduğunu, "Bugün üçüncüyüz! Son 24 saatte 1 milyon 508 bin 939 doz Covid-19 aşısı yapıldı. 9 Ağustos, aşı performansında en iyi olduğumuz günler sıralamasında üçüncü. 1.582.232 doz olan günlük rekoru yakalamak biraz bize, biraz da aşıya karar verme hızına bağlı. Biz yarın hazırız!" sözleri ile açıkladı.

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