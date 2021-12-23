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Bakan Koca duyurdu: Evlilik öncesi SMA taraması başlıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA hastalığının önlenmesi amacı ile evlilik öncesinde çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesini amaçlayan tarama programının bugün başladığını duyurdu.
Bakan Koca duyurdu: Evlilik öncesi SMA taraması başlıyor
23 Aralık 2021 11:15 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, evlilik öncesi çiftlere uygulanacak olan SMA hastalığı taşıyıcılık testi tarama programının bugün itibari ile aile hekimliklerinde uygulanmaya başlandığını duyurdu.

Haberi sosyal medya hesabından duyuran Bakan Koca, şu sözleri kullandı:

”SMA hastalığının önlenmesine yönelik, evlilik öncesinde çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesini amaçlayan tarama programı, Aile Hekimliklerimizde bugün itibariyle uygulamaya konuluyor. 27 Aralık tarihinde laboratuvarda kan örneği kabulüne başlanacak. Milletimize hayırlı olsun.”

Anahtar Kelimeler:

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