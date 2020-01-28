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Bakan Koca enkazdan çıkarılan depremzedenin elini böyle tuttu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ’daki arama ve kurtarma çalışmalarında depremzedelerin enkazdan çıkarılmasına yardım etti
Bakan Koca enkazdan çıkarılan depremzedenin elini böyle tuttu
28 Ocak 2020 - İHA
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ANKARA- Yeni ortaya çıkan görüntülerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın depremzedelerin enkazdan çıkarılmasında arama kurtarma ekiplerine yardım ederken Bakan Koca’nın destek vermek için sedyedeki depremzedenin elini tuttuğu görünüyor.

24 Ocak Cuma günü meydana gelen ve merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremde 41 kişi yaşamını yitirdi. Bölgeden arama kurtarma çalışmalarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde deprem bölgesinde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ekiplere yardım ettiği görünüyor. Koca ve Soylu, depremin sembol isimlerinden olan Azize’nin yardımlarıyla enkaz altından çıkarılan Fatma Yamış’ın sedyesinin taşınmasına yardım ederken Koca, destek vermek için depremzedenin elini tutuyor.

Bakan Koca, arama ve kurtarma çalışmalarının ardından enkaz altındaki Azize Çelik ve yanındakileri hayata bağlayan UMKE görevlisi Emine Kuştepe ile depremzedeleri hastanede ziyaret etti. Aralarında Azize Çelik, Azize Çelik’in eşi Cengiz Çelik ve oğlu Muhammet Çelik’in de bulunduğu depremzedeler ile sohbet eden Koca, sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı. Bakan Koca, enkazdan Emine Kuştepe ve Azize’nin yardımlarıyla sağ kurtarılan ve elini tutarak destek verdiği depremzede Fatma Yamış ile de bir süre sohbet etti. Yamış, Koca ve Kuştepe’ye teşekkürlerini iletti.

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