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Bakan Koca: Gelinen nokta daha kuralcı ve disiplinli olmamızı zorunlu kılmakta
Sağlık Bakanı Koca, "(Kovid-19) Uzun süre gösterdiğimiz başarıyı maalesef sürdüremedik. Gelinen nokta daha kuralcı ve disiplinli olmamızı zorunlu kılmaktadır." dedi.
Bakan Koca: Gelinen nokta daha kuralcı ve disiplinli olmamızı zorunlu kılmakta
26 Ekim 2020 18:00 -
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul'daki ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Kentteki salgınla mücadele çalışmalarının ele alındığı toplantıya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri de katıldı.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, "(Kovid-19) Uzun süre gösterdiğimiz başarıyı maalesef sürdüremedik. Gelinen nokta daha kuralcı ve disiplinli olmamızı zorunlu kılmaktadır." ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki Kovid-19 vakaları ile ilgili Bakan Koca, "Geçen hafta içinde son bir ayın ortalamasına göre 28 ilçede artış yüzde 50'nin üzerindedir." diyerek, "İstanbul'da vaka sayıları Türkiye genelindeki vaka sayılarının yüzde 40'ına ulaşmıştır. Bu tablo ülke ortalamasından en az 2 kat endişe vericidir." şeklinde konuştu.

"Toplu ulaşımda ek sefer ve saat düzenlemesi yapılması gündeme geldi"

Sağlık Bakanı Koca, "Nüfusun büyük kısmını oluşturan, riski sabah akşam göğüsleyen işçi, memur çalışan kesimin işe aynı saatte gidip aynı saatte dönmesinin mümkün mertebe önlenmesini amaçlıyoruz." ifadelerini kullanarak, "İstanbul'da otobüs, metrobüs ve tramvay seferlerine ek seferler konulması, saat düzenlemesi yapılması gündeme getirilmiştir." dedi.

Bakan Koca, ofise gitmeden yapılması mümkün işlerin uzaktan erişimle evden yapılması kolaylığının da sunulması gerektiğini söyledi.

"Dışarı çıkma mecburiyeti olmayanlar, lütfen evde zaman geçirsin"

"Salgınla savaş tek başına kurumların gücüyle kazanılamaz. Desteğinize daha önce olmadığı kadar ihtiyacımız var." diyen Koca, "Dışarı çıkma mecburiyeti olmayanlar, lütfen evde zaman geçirsin." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, "Ekiplerimizle hizmet ve operasyon kapasitemizi gözden geçirdik, güçlüyüz." dedi.

Vaka sayılarındaki artıştan daha güçlü bir uyarı düşünemediklerini belirten Bakan Koca "Memleketten dönenler mutat buluşmalardan kaçınsın. Zorunlu olmadıkça akrabalarla, başka ailelerle bir araya gelmeyin." uyarısında bulundu.

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