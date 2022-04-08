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Bakan Koca, 'Gözünüz aydın' diyerek duyurdu: Uzmanlık eğitiminde mecburi hizmet süresine düzenleme
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aynı sınavla üniversite hastaneleri veya eğitim ve araştırma hastanelerine yerleşen uzmanlık öğrencilerinin kadro farkından kaynaklanan özlük hakkı eşitsizliklerini ortadan kaldıran düzenlemenin Mecliste kabul edildiğini duyurdu.
Bakan Koca, 'Gözünüz aydın' diyerek duyurdu: Uzmanlık eğitiminde mecburi hizmet süresine düzenleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

08 Nisan 2022 08:49 - AA
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Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gözünüz aydın arkadaşlar!" ifadesini kullanarak, Meclisten geçen yasa ile uzmanlık eğitimini Sağlık Bakanlığı kadrosuyla tıp fakültesinde yapanların mecburi hizmet süresinin diğer uzmanların mecburi hizmet süresi düzeyine indiğini belirtti.

"Uzmanlık eğitiminde adalet" başlığıyla düzenlemeye ilişkin bilgiler veren Koca şunları kaydetti:

1. Aynı sınavla Üniversite Hastaneleri veya Eğitim ve Araştırma Hastanelerine yerleşen uzmanlık öğrencilerinin kadro farkından kaynaklanan özlük hakkı eşitsizliklerini ortadan kaldıran düzenleme Büyük Millet Meclisinde kabul edildi.

2. Bakanlığımız veya bağlı kadrolarda tıp, diş hekimliği, yan dal uzmanlık eğitimi yapan asistanlarımızın, eğitimlerini tamamladıklarında, şu an görevlendirme süresi kadar olan ve kuruluşlarımızda yerine getirilen hizmet yükümlülüğü kaldırılmaktadır.

3. Bu asistanlarımızdan artık yüklenme senedi, kefalet senedi alınmayacaktır. Uzmanlık eğitiminde çeşitli sebeplerle başarısız olmaları veya kendi istekleri ile uzmanlık eğitimini bırakmaları durumunda ise hizmet yapma zorunlulukları bulunmayacaktır.

4. Meclisimizde kabul edilen düzenlemeyle, halen uzmanlık eğitimi devam edenlerin de Bakanlığımıza hizmet yükümlülüğü sona ermektedir. Eğitimleri süresince asistanlarımıza yapılan ödemeler için artık borç çıkarılmayacaktır.

5. Bir önceki uzmanlık eğitimi sınavına girip, akabinde görevden çekilen/ çekilmiş sayılanlar, tekrar uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi programına yerleşmeleri halinde (bir defaya mahsus), beklemeden eğitimlerine başlayabilirler.

6. Asistanlarımız, Üniversitelerimizde ve Bakanlığımıza bağlı hastanelerde hakları açısından eşit tutulacaktır. Üniversitelerimizde kadro kısıtlılığı da sorun olmaktan çıkacaktır. Sebep ne olursa olsun, eşitsizliklerin yarınımızda yeri yoktur.

Anahtar Kelimeler:

uzmanlik egitimi bakan koca mecburi hizmet

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People
2
1) yorgun savascı (uzman)
08.04.2022 13:28:21
mecburi hizmeti müjde olarak görmek
People
3
2) A.Y. (Uzman Hekim)
08.04.2022 13:25:48
Kesinlikle bunun altında hekimlerin aleyhine bir Ali Cengiz vardır, yakında çıkar ortaya. Ahanda diyorum yazın bir kenara koyun .
People
27
3) DR.CEVDETT (CERRAH)
08.04.2022 11:43:28
TAM BİR ÖLÜM SESSİZLİĞİ... YA DA ÖLÜ TAKLİDİ YAPILIYOR 14 MARTTA C.BAŞKANI TARAFINDAN VERİLEN MAAŞ DÜZENLEMESİ KONUSUNDA....
People
6
4) DR Betül (Uz DR )
08.04.2022 11:31:21
Güzel gelişme, yeni kuşaklara umut olacak bir miktar ama ne yazık ki yeterli değil
Sorunlar o kadar çok ki umarım hergün böyle adımlar atılır da çilekeş sağlıkçının yüzü bir 10 yıl sonra güler
People
22
5) akdağın dönercisi (dr)
08.04.2022 11:16:50
Sayın Koca müjde vermeden önce, Meclisten ve CB den geçse de doktorların yararına olabilecek herşeyi engellemek isteyip engelleme gücü olan recep akdağ dan onay almalı
People
13
6) dr (kbb)
08.04.2022 11:11:03
bu degisikliklerle yurtdisina gidisi önleyemezsiniz ancak yeni mezun hekimlerin gozunu boyarsiniz

yök kadrosunun avantajlari sba ya saglanmamis aksine sba nin olumsuz ozellikleri tabana yayılmış mevcut iktidardan da başka bir hamle beklenemezdi sahi ne oldu uzmana 5 bin pratisyene 2.5 ?
People
16
7) vergi (dr)
08.04.2022 10:54:25
Özelde çalışan doktorlara niye vergi getirildi ?
Özel hastane doktorların sahibi kim ?
Özel hastane dr ları yeni malpraktis yasasına niye dahil edilmedi ?
Özel hastane dr ları kamu hizmeti vermiyor mu ?
Özel hastane dr ların üstü mü çizildi ?
Özel-kamu ücret fark makasının daraldığından haberiniz var mı ?
Canınız sağolsun sayın bakanım.
Geçmiş olsun hepimize
People
7
8) YG (DR)
08.04.2022 10:46:49
Yapılan açıklamada müstafi kalan ve usulsüz istifa eden hekimlerin daha önceden yazamayacakları kontenjanlar yazılabilir hale gelmiştir. Zor şartlar altında acilde nöbet tutan birkaç puan düşük olur da belki EAH ve SBA kontenjanlarını yazarım diye düşünen hekim arkadaşlarımızın çok ciddi hak kaybı oluşmuştur. İnsanlar mevcut kurallara göre programını yolunu çizmiştir sınav sonuçları açıklandıktan sonra insanların hak kaybına yol açacak değişimler yapmak adil değildir.
Hani Türkiye’de hep vergi affı çıkarılır. Vergisini zamanında ödeyen vatandaşlar cezalandırılırdı. Burada da böyle bir durum oldu. Mevzuata uygun hareket eden zorunlu hizmetine giden, devletin istediği şekilde usulüne uygun istifa eden ve acilde 3 güne bir nöbet tutan, hizmet eden hekimler cezalandırıldı. Yani bakanlık yine yanıltmadı.
Oyunun kuralı oyun oynanırken değiştirilmiştir. Hak kaybına uğrayan insanlara mahkeme yolu açılmıştır. Mahkemeler ilgili maddeler nedeniyle hak kaybına uğradıklarını gösteren hekimlerin açacakları davalarda iptal kararı verecektir. Bu kabul edilemez bir durumdur.
People
9
9) drsurg (surg)
08.04.2022 10:27:08
Mecburi hizmet sürelerinin (pratisyen, uzman, yan dal) artacağının işareti mi bu ?
People
28
10) Dr (Dr)
08.04.2022 10:11:00
Almancaya devam
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