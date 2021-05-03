Bakan Koca: Hastaneye müracaat edenlerin sayısı yarı yarıya düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Edirne Valiliğini ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Milletçe yaptığımız fedakarlığın etkisini vaka sayılarında ve hastaneye yatışlarda görmeye başladık. Yakında durumun ağır hasta ve vefatlara da yansıyacağını biliyoruz." ifadesini kullandı.

"Vaka sayılarındaki düşüş ile test sayısı arasında ilişki kurarak, test sayıları düşürülerek vaka sayılarının düştüğü yönünde asılsız ve iyi niyetli olmayan bazı değerlendirmeler görüyoruz." diyen Koca, "Tüm Türkiye'de son iki haftada hastaneye müracaat edenlerin sayısı yarı yarıya düşmüş durumda." şeklinde konuştu.