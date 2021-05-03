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Bakan Koca: Hastaneye müracaat edenlerin sayısı yarı yarıya düştü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Milletçe yaptığımız fedakarlığın etkisini vaka sayılarında ve hastaneye yatışlarında görmeye başladık. Yakında durumun ağır hasta ve vefatlara da yansıyacağını biliyoruz" dedi. Koca, tüm Türkiye'de son iki haftada hastaneye müracaat edenlerin sayısında da yarı yarıya düştüğünü açıkladı
Bakan Koca: Hastaneye müracaat edenlerin sayısı yarı yarıya düştü
03 Mayıs 2021 14:07 -
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Edirne Valiliğini ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Milletçe yaptığımız fedakarlığın etkisini vaka sayılarında ve hastaneye yatışlarda görmeye başladık. Yakında durumun ağır hasta ve vefatlara da yansıyacağını biliyoruz." ifadesini kullandı.

"Vaka sayılarındaki düşüş ile test sayısı arasında ilişki kurarak, test sayıları düşürülerek vaka sayılarının düştüğü yönünde asılsız ve iyi niyetli olmayan bazı değerlendirmeler görüyoruz." diyen Koca, "Tüm Türkiye'de son iki haftada hastaneye müracaat edenlerin sayısı yarı yarıya düşmüş durumda." şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:

saglik bakani vaka sayisi hasta sayisi

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