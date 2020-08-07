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Bakan Koca: Hekimlerimizle, sağlık sistemimizle gurur duyalım
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türk hekimleri ve Türkiye'nin sağlık sistemiyle gurur duyulması gerektiğini belirtti.
Bakan Koca: Hekimlerimizle, sağlık sistemimizle gurur duyalım
07 Ağustos 2020 09:06 - DHA
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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İngiltere'nin önde gelen TV kanallarından birinin, Türkiye'nin salgınla başarılı mücadelesini, yaptığı özel haberle gündeme taşıdığını belirterek, Salgın boyunca, ülke olarak bazı başarılarımız anlatıldığında, kimileri bu başarılara "Türkün Türk'e karşı Türk propagandası" dedi. Birazdan İngiliz'in İngiliz'e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz. Hekimlerimizle, sağlık sistemimizle gurur duyalım. Haberde; filyasyon ekiplerimizin hastalığın takibinde dedektif gibi çalıştığı, erken ve yoğun müdahalenin tedavide başarı getirdiği vurgulanıyor" ifadelerini kullandı.
 

Anahtar Kelimeler:

fahrettin koca saglik bakani hekimlere ovgu

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1
1) Dr.Cevdett (Cerrah)
07.08.2020 14:52:07
PANDEMİ BİTMEDİ AMA SAĞLIK PERSONELİ BİTİYOR HABERİNİZ OLSUN!!! Tüm Sağlık personelinin motivasyonu için emekliliğe yansıyan maaşları iki katına çıkarın. 3 ayda pandemi biter hayaliyle 3 ay verilen (adaletsiz) ek ödeme şu an düşen ya da sıfırlanan miktarlarla geri alınıyor. Dibi kör kuyu gibi belirsiz bu pandemi ile mücadele için bu uyarıları ciddiye alın!!!
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1
2) DRZEN (UZMAN DOKTOR)
07.08.2020 14:27:30
BİZ DE SİZDEN GURUR DUYUYORUZ BAKANIM. AMA BU MAAŞLARA CERRAHLIK YAPMAK AĞIRIMA GİDİYOR ARTIK. TÜM SAĞLIK ÇALIŞANI MAAŞLARİNDA İYİLEŞTİRME YAPARSANIZ ÇOK MUTLU OLACAĞIZ. SAYGILARIMLA.
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2
3) ali s. (dr)
07.08.2020 14:19:29
bu yazıyı okuyorum,ölçüyorum,tartıyorum verecek cevabı bulamıyorum ben.hepmizin ev araba kredileri var,çocukları özel okula yazdıracaz..ama inanın konuşamıyorum...
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5
4) Kamil Ömür (Uz. Dr)
07.08.2020 10:42:00
Sayın Koca gurur duymayın özlük haklarını yükseltin.Corona bitmedi bu demeç ondan verildi diye tahmin ediyorum . Hekimler olarak önceliğimiz rezalet seviyesinde olan çıplak maaşlarımızın yükseltilmesi öncelikli talebimiz. Pandemi döneri istemiyoruz. Çıplak maaşa artış istiyoruz. Uzman doktorun çıplak maaşı 4600 lira. Sabit ödeme diye uydurulan maaşmış gibi gösterilen kalemi madem maaşa sayıyorsunuz bunu maliye ödesin alınacak dönerden mahsup edilmesin. Utanıldığı için maaş artı sabit toplamı maaşımız diye kamuoyuna sunuluyor. Eee polis 6500, öğretmen 5500 yazıyorken tabloya 4600 yazılır mı? Millet ne oluyor yahu uzman doktorun çıplak maaşı bu mu der. Pandemi döneri dağıtımında da çok hata yaptınız. Herkese tavandan dediniz baktınız yekün çok tutacak geri adım attınız. Her hastane kafasına göre uyguladı. X branşı A hastanesinde % 100 den alırken, B hastanesinde % 55 den aldı. Yine eğitim görevlisinin tavanının 25.000, SBÜ kadrosundaki profesörlerin tavanının 33.000 lira olduğunu unuttunuz hastaneye ayda 3 kez gelen çoğu arazi olan bu adamlara bu ödemeyi yaptınız. Ege tıptaki profesör 3000 lira döner alırken, Tepecikteki profesör 33.000 lira aldı. Bu hak mı adalet mi? Corona bitmedi dönerler bu ay çoğu hastanede 0 lira yattı huzursuzluk başladı. Eylül den itibaren pandemi dönerine geçeceğinizi tahmin ediyorum. Benim size önerim şu. Doktora 2 maaş, hemşire 1 maaş tutarı ilave ödeme yapın. Hem bütçeden daha az para gider hem kimsenin itirazı olmaz. En doğrusu bu daha adaletli. Yine söylüyorum döner sermaye ödemesi palyatif tedbir. Şu maaşları düzeltirseniz 1979 daki Mete Tan gibi efsane olursunuz.
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