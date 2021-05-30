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Bakan Koca: İş hayatımızın normalleşmesi için kolları sıvıyoruz
Sağlık Bakanlığı COVID-19 ile mücadele kapsamında yürütülen aşılama kampanyası için televizyonlarda gösterilmek üzere "kolları sıvıyoruz" sloganıyla 8 kamu spotu hazırladı. Bakan Koca, "İş hayatımızın normalleşmesi için kolları sıvıyoruz" dedi.
Bakan Koca: İş hayatımızın normalleşmesi için kolları sıvıyoruz
30 Mayıs 2021 23:51 -
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabında, COVID-19 aşılama kampanyası için hazırlanan kamu spotuna bir kez daha yer verdi.

"Sağlığımız için kolları sıvıyoruz"

Bakan Koca'nın "İş hayatımızın normalleşmesi için kolları sıvıyoruz" mesajıyla paylaştığı kamu spotunda şu ifadeler kullanıldı:

"İşleri tekrar yoluna koymak için kolları sıvıyoruz. Bakanlığımızca uygulanmakta olan COVID-19 aşıları, standart kalite, güvenlilik ve etkinlik çalışmalarıyla geliştirilmiştir. Aşıların yüksek koruma sağladığı klinik çalışmalarla kanıtlanmıştır. Tedbirler ve aşıyla COVID-19'u aşıyoruz. Sağlığımız için kolları sıvıyoruz."

Anahtar Kelimeler:

saglik bakani

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