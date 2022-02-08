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Bakan Koca İstanbul'la ilgili son durumu paylaştı! Vaka sayıları 20 binin altına indi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul'da günlük vaka sayılarının 40 binden 20 binin altına indiğini açıkladı. Bakan ayrıca yoğun bakımda tedavi edilen hastaların yüzde 90’ının 60 yaş üzeri olduğunu da belirtti.
Bakan Koca İstanbul'la ilgili son durumu paylaştı! Vaka sayıları 20 binin altına indi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

08 Şubat 2022 09:03 - MEDİMAGAZİN
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İstanbul’daki son durumu ele aldıklarını ifade eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu sözleri kullandı:

"Günlük vaka sayıları 40 binden 20 binin altına indi. Hastaneye yatışlar yüzde 10’dan fazla azaldı. Yoğun bakıma yatışların da düşmesi bekleniyor.

Yoğun bakımdaki hastalarımızın yaş ortalaması 69, entübe edilenlerin yaş ortalaması 76. İstanbul’da yoğun bakımda tedavi edilen hastalarımızın yüzde 90’ı 60 yaş üzeridir. Yaklaşık yüzde 88’i aşısız veya aşısı eksik olan kişilerdir.

İstanbul’daki bu seyir bize akılcı bir iyimserliğe sahip olabileceğimizi ama dikkatin şart olduğunu gösteriyor. Hatırlatma dozu aşımızı olmalıyız” dedi.

Anahtar Kelimeler:

saglik bakani fahrettin koca istanbul vaka sayilari

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