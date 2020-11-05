Bakan Koca: İzmir'de tedavi altında olan 36 vatandaşımız var, 999 vatandaşımız taburcu edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir’deki depremde yaralı olarak kurtarılan çocukları tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesinde ziyaretleri sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, "Şu an hastanelerimizde tedavi altında olan 36 vatandaşımız var, 999 vatandaşımız taburcu edildi. Yoğun bakımlarımızda ise 7 hastamızın tedavisi devam ediyor, bu 7 hastamızın 5'inin durumu biraz daha ciddiyetini koruyor." dedi.

"Ayda bebeğimiz bugün veya yarın servise çıkarılabilecek"

"Ayda bebeğimizi ziyaret ettim, yoğun bakımda." diyen Koca, "Genel durumunun iyi olduğunu, bugün veya yarın servise çıkarılabileceğini söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

"Elif bebeğimizin de genel durumu iyi"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Elif bebeğimizin serviste kardeşleriyle birlikte tedavisi devam ediyor. Elif bebeğimizin de genel durumu iyi, herhangi bir sorunu yok." şeklinde konuştu.

"İdil kızımız ve annesi Kovid açısından tedavilerini alıyorlar"

Bakan Koca, "İdil kızımız ve annesinin genel durumu iyi, Kovid açısından tedavilerini alıyorlar, ciddi bir semptomları yok." şeklinde konuştu.

Erciyes Üniversitesinde geliştirilen Kovid-19 aşı adayı

Bakan Koca, Erciyes Üniversitesinde geliştirilen Kovid-19 aşı adayı ile ilgili de "Bugün Türkiye'de yerli aşımızın insan uygulaması, ilk defa başlamış oldu." dedi.

Tuncay Özkan'ın sağlık durumu

Tuncay Özkan'ın sağlık durumu ile ilgili de Bakan Koca, "Sayın vekilimiz Tuncay Bey'i de ziyaret ettim. Ciddi bir semptomunun şu an olmadığını söyleyebilirim, çok yüksek olan bir ateş değil, bir halsizlik, kırgınlık tablosuyla kendisini gösteren durumu söz konusu. Yakın takip ediliyor. Şu an önemli bir sorununun olmadığını söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.