Bakan Koca: Kasıt olmadığı sürece tazminatı devlet üstlenecek

MEDİMAGAZİN - Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen yasa değişikliği teklifini kabul eden Adalet Komisyonu üyelerine teşekkür etti.

Sağlık çalışanlarına yönelik kasten yaralama suçlarında tutuklu yargılamayı sağlayan, sağlıkta kamu hizmetini engelleme suçunu ise daha ağır cezaya çarptıran yasa değişikliği teklifinin TBMM Adalet Komisyonunda olduğu gibi kabul edildiğini belirten Bakan Koca sözlerine şöyle devam etti:

"Sağlık çalışanlarına açılan ve yaygın şekilde haksızlıklara neden olan malpraktis davalarında, kasıt olmadığı sürece tazminatı devletin üstlenmesini sağlayan yasa değişikliği teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda olduğu gibi kabul edildi. Adalet Komisyonu üyelerine teşekkür ediyoruz."