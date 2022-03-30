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Bakan Koca: Kasıt olmadığı sürece tazminatı devlet üstlenecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen kanun teklifi için komisyon üyelerine teşekkür etti. Koca, "Yasa değişikliği teklifi ile birlikte malpraktis davalarında kasıt olmadığı sürece tazminatı devletin üstlenmesi sağlayacak." dedi.
Bakan Koca: Kasıt olmadığı sürece tazminatı devlet üstlenecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

30 Mart 2022 14:45 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN - Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen yasa değişikliği teklifini kabul eden Adalet Komisyonu üyelerine teşekkür etti. 

Sağlık çalışanlarına yönelik kasten yaralama suçlarında tutuklu yargılamayı sağlayan, sağlıkta kamu hizmetini engelleme suçunu ise daha ağır cezaya çarptıran yasa değişikliği teklifinin TBMM Adalet Komisyonunda olduğu gibi kabul edildiğini belirten Bakan Koca sözlerine şöyle devam etti:

"Sağlık çalışanlarına açılan ve yaygın şekilde haksızlıklara neden olan malpraktis davalarında, kasıt olmadığı sürece tazminatı devletin üstlenmesini sağlayan yasa değişikliği teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda olduğu gibi kabul edildi. Adalet Komisyonu üyelerine teşekkür ediyoruz."

Anahtar Kelimeler:

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People
22
1) Ali avcıoğlu (DR)
30.03.2022 17:01:37
Biz neden öyle algılamıyoruz?. Sayın Bakanım diğer memurlar yaptıkları hatada nasıl idari ceza alıyorlarsa bizde neden tazminat ve rücu var. (Yolu düzgün yapmayanlardan ötürü yüzlerce kişi ölüyor idari ceza, yanlış yere ev yapmaya izin veren belediye çalışanlarına ve başkanlarına idari ceza, yanlış hükümle yıllarca insan yatıranlara idari ceza ee kurşunlanmış hastayı kurtarırken sondayla ereksiyonunu kaybettirdi doktor diye 1 milyon tl ceza. madem tüm memurlar gibi muamele görüyoruz maaş da cezada da öyle olsun.
People
17
2) doktor (Tıp)
30.03.2022 16:25:54
Kast yoksa tazminatı devlet üstlenecek;
Özel hastane, muayenehanede olan, kamuda olup part time çalışan ve vakıf üniversitelerinde çalışan dr lar KAPSAM DIŞINDA.
Yani dr olursan ya devlet hastanesinde çalış yada devlet üniversitesinde çalış demek bu. Bu bir dayatma olabilir mi ?
People
11
3) ozel (uzman)
30.03.2022 15:37:00
Ben özel hastanede çalışan dr olarak kimseye teşekkür edemiyorum çünkü yasa özel hastanede çalışanlara bakanın söylediği güvenceyi vermiyor. Yasa taslağını dikkatli okuyunuz lütfen.
People
12
4) akademisyen (risk)
30.03.2022 15:23:40
Tam öyle değil bakanım.
Bu dediğinize özel hastane ve vakıf üniversitelerinde çalışan dr ları dahil etmemişsiniz ki dr ların yarısına yakını özelde çalışıyor.
özel ve vakıf üniversitelerinde çalışan dr lara tazminat çıkarsa; çalıştığı kuruma yada devlete rücu ettirin. Yada sigorta teminatını geçmesin ama geçen miktar da olursa çalıştığı kurum yada devlete rücu ettirin. Çözüm zor değil.
People
12
5) uzman (uzman)
30.03.2022 15:16:18
Sayın bakanım iyi niyetlisiniz birşeyler yapmak istiyorsunuz ama verdiğiniz Bilgi eksik.
Dediğiniz tazminatın devlet tarafından karşılanması sadece devlet hst ve devlet üniversitelerinde çalışan dr lar için var.
ÖZEL hastane ve VAKIF üniversitelerinde çalışanlar İçin bu dediğiniz geçerli değil, bu dr lar için aynı tas aynı hamam.
Doktorların yarısından fazlası özelde ya full time yada part time çalışıyor.
Yasa bu haliyle amacına ulaşmaz bakanım, hep birlikte görecez. Riskli bölümler yine tercih edilmeyecek. Doktorlara sadece devlet hst ve devlet üniversitesinde çalışırsa yaşam şansı veriliyor bu yasayla.
Hepimize geçmiş olsun.
People
17
6) dr (Dr)
30.03.2022 15:15:13
o zaman Zorunlu mali sorumluluk sigortasının kaldırılması gerekir. kasıt harici tazminat ödemesi yoksa ki bakan öyle beyan etmiş. Kasıt durumunda zaten sigorta ödeme yapmaz ve tazminat değil ceza uygulaması devreye girer.
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