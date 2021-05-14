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Bakan Koca: Kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Büyük bölümünü evlerde geçirdiğimiz 1 ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz." ifadesini kullandı.
Bakan Koca: Kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz
14 Mayıs 2021 14:16 -
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Bakan Koca, sosyal medya hesabından yayımladığı videolu mesajda, manevi atmosferiyle insanları saran ramazan ayının sonuna geldiklerini belirtti.

"Büyük bölümünü evlerde geçirdiğimiz 1 ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz." değerlendirmesinde bulunan Koca, bayramın hesapsız ve tertemiz bir beklentinin vuslat anındaki huzurlu makamı olduğunu vurguladı.

Bayramı bayram yapanın, kardeşlik hukukunun, birlik ve beraberliğin en yüksek seviyede yaşanması olduğunu aktaran Koca, şunları kaydetti:

"Bunun için bekleriz bayramları. Salgın hastalık gölgesindeki üçüncü bayramımızı yapacağız. Sevdiklerimizle daha candan ama mesafeli, el öpmeden idrak edeceğimiz üçüncü bayram. İnsana kalbiyle bakabilmeyi bilen sağlık çalışanlarımız hep görev başındaydı. Bayramda da nöbette olan sağlık çalışanlarımız, güvenlik görevlilerimiz olacak. Ailelerinden ayrı kalacaklar yine. Öncelikle onların bayramlarını tebrik etmek istiyorum. Doyasıya kucaklaşacağımız bayramların hasretiyle hepinizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum."

Anahtar Kelimeler:

kademeli normallesme saglik bakani

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