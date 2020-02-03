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Bakan Koca: Koronavirüs için 61 kişiden alınan numunelerin sonuçları yarın çıkmış olacak
"Sağlık ekibimiz 'psikolojik olarak herhangi bir sıkıntılarının olmadığını' ifade etti. İlave destek sağlanması gerekirse bunu da rahatlıkla yapabiliriz"
Bakan Koca: Koronavirüs için 61 kişiden alınan numunelerin sonuçları yarın çıkmış olacak
03 Şubat 2020 -
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ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüs için 61 kişiden alınan numunelerin sonuçları yarın çıkmış olacak, şu ana kadar çıkanlar negatif." dedi.

Koca, Çin'den tahliye edilen vatandaşların gözlem altında tutulduğu Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesini ziyaret ederek, bilgi aldı.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Koca, hastanede misafir edilenlere gerekli hizmetin verildiğini, koordinasyonu yerinde görmek ve eksikler varsa bunu gidermek için hastaneye ziyarette bulunduğunu ifade etti.

Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gelmişken, eşlik eden 6 kişilik sağlık ekibimizin lideri olan İrfan hocamla, ayrıca pilot olan komutanımız Aziz Paşa ile de telefonda görüştüm. Dışişleri'nden Serkan kardeşimizle de görüştüm. Neler yapmamız gerektiği, hizmet anlamında eksiğimizin olup olmadığı ve bu süreçte misafirimiz olduklarını, hasta olarak görmediğimizi ama misafirperverliğimizi de yerine getirmemiz gerektiğini, taleplerinin, her neyse, bu süreçte yerine getirileceğini ifade ettim." 

İnternet, televizyon, yemek, gazete gibi birçok talebin rahatlıkla yerine getirilebileceğini, 15 yaş altı 5 çocuğun bulunduğunu ve bu çocuklarla ilgili de özel talepler varsa yerine getirilmesi için gayret içinde olduklarını ifade ettiğini vurgulayan Koca, "Son derece memnun olduklarını, saat başı kendilerine talepler ve takip noktasında hizmet edildiğini, hem İrfan hocam hem Aziz Paşam hem Serkan Bey dahil olmak üzere bütün arkadaşlar teşekkürlerini ifade ettiler." şeklinde konuştu.

- "İlave destek sağlanması gerekirse bunu da rahatlıkla yapabiliriz"

Vuhan'dan Türkiye'ye getirilenlerin bugün birtakım tetkiklerinin yapıldığına işaret eden Koca, numunelerin sonuçlarının kısmen çıktığını, yarına kadar hepsinin tamamlanacağını anlattı.

Fahrettin Koca, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Tetkiklerden şimdiye kadar çıkan sonuçlar nasıl?" sorusu üzerine Koca, "Şu an pozitif olan yok, çıkanlar negatif. Sadece hastalar değil, hem sağlık personelimiz hem mürettebat hem de iki muhabir arkadaş var. Muhabir arkadaşlardan da birisiyle görüşmüş oldum. O da 'son derece iyi olduğunu' ifade etti. Koronavirüs için 61 kişiden alınan numunelerin sonuçları yarın çıkmış olacak, şu ana kadar çıkanlar negatif." yanıtını verdi.

"Hastanede kalan misafirlerin psikolojileri nasıl?" sorusunu Bakan Koca, "Sağlık ekibimiz 'psikolojik olarak herhangi bir sıkıntılarının olmadığını' ifade etti. İlave destek sağlanması gerekirse bunu da rahatlıkla yapabiliriz." şeklinde yanıtladı.

"Vuhan kenti dışında yaşayan Türklerin de Türkiye'ye dönüş için başvuru yaptığı iddiaları var. Bu konu doğru mu?" sorusuna ise Koca, "Şu an bize gelen herhangi bir bilgi yok." cevabını verdi.

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