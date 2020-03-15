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Bakan Koca: Koronavirüste ilk hastamızı kaybettik, vaka sayımız 98 oldu!
89 yaşındaydı, ilk kaybımız olan beyefendiye Allahtan rahmet diliyorum
Bakan Koca: Koronavirüste ilk hastamızı kaybettik, vaka sayımız 98 oldu!
18 Mart 2020 00:00 -
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Bakan Koca: Bu gece sizi ve tüm halkımızı gerçekten aynı üzüntüyü bildirerek vereceğim. Koronavirüsle mücadelemizde ilk kez bir hastamı kaybettim. Toplumu temsilen onu en yakın kişilerden biriyim. Kendisi 89 yaşındaydı. Virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı. İlk kaybımız olan beyefendiye allahtan rahmet diliyorum.

Önceden tanı olan hastalarımızın temas çevresini incelemeden geçiriyoruz. Bugün yapılan testlerde çıkan pozitif sayı 51'dir, toplam hasta sayımız 98 olmuştur.

 

 

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