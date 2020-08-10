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Bakan Koca Kovid-19'a yakalanan doktorun mesajını paylaştı: Oksijen verildiği halde kendinizi oksijensiz hissediyorsunuz
Bakan Koca, Kovid-19 yakalanan bir hekimin mesajını paylaştı. Mesajda, "Solunum sıkıntısı o kadar kötü bir şey ki bir seviyeden sonra ölüm korkusu başlıyor. Oksijen verildiği halde kendinizi oksijensiz hissediyorsunuz." ifadelerine yer verildi.
Bakan Koca Kovid-19'a yakalanan doktorun mesajını paylaştı: Oksijen verildiği halde kendinizi oksijensiz hissediyorsunuz
10 Ağustos 2020 13:42 - AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan bir hekimin mesajını paylaştı. 

Bakan Koca, Twitter hesabından, "Yaşayandan Uyarılar" başlığıyla, operatör doktor Bülent Çetin'in koronavirüsle mücadelesi sırasında yaşadıklarını anlattığı mesajı paylaştı.

Koca'nın paylaşımında yer alan, koronavirüsle mücadele eden doktorun mesajı şöyle:

"Akciğer tomografisinde Kovid-19 olduğum belirlendi. İlk 3-4 gün servisteydim. İlerleyen günlerde solunum sıkıntısı gelişmeye başladı. Yoğun bakımda biraz daha ağırlaştım. Solunum sıkıntısı o kadar kötü bir şey ki bir seviyeden sonra ölüm korkusu başlıyor. Oksijen verildiği halde kendinizi oksijensiz hissediyorsunuz. Kurallara dikkat edilmeli. Yoksa canınızı virüse emanet etmiş oluyorsunuz. Op. Dr. Bülent Çetin."

Anahtar Kelimeler:

saglik bakani fahrettin koca koronavirus kovid-19

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