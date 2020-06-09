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Bakan Koca, maskeyi gözüne takan genci aradı, hasta annesine destek olacağının sözünü verdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, otobüs ile yolculuk sırasında gözünde maske ile fotoğrafını paylaştığı Hamza Tatlı'yı telefonla arayarak, kanser hastası annesinin tedavisi için destek olacaklarını söyledi.
Bakan Koca, maskeyi gözüne takan genci aradı, hasta annesine destek olacağının sözünü verdi
09 Haziran 2020 13:30 - İHA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, otobüs ile yolculuk sırasında gözünde maske ile fotoğrafını paylaştığı Hamza Tatlı'yı telefonla arayarak, kanser hastası annesinin tedavisi için destek olacaklarını söyledi.Bakan Koca, 4 Haziran günü sosyal medya hesabından, "Sıfır yeni vaka hedefine ulaşmak için, riske karşı uyanık olalım. Virüs, ağız ve burun yoluyla bulaşıyor. Ağız veya burun açık kalırsa, maske takmış ama gözümüzü gerçeğe kapatmış oluruz. Risk bu kadar mesafesizken uyarıları dinleyelim" notu ile otobüs ile yolculuk yaparken, maskeyi gözüne takan bir gencin fotoğrafını paylaştı. Sosyal medyada gündem olan gencin, Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde market işleten bir çocuk babası Hamza Tatlı olduğu ortaya çıkmıştı.

Annesinin kanser tedavisi gördüğünü öğrenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz cumartesi günü genci telefonla arayarak, sohbet etti. Gence, olumsuz bir fotoğrafla vatandaşlara güzel bir mesaj verildiğini aktaran Bakan Koca, tedavi gören annesine de her türlü desteği vereceklerini söyledi."Bakanımızın araması bize moral oldu"Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Tatlı, fotoğrafın çekildiği gün annesiyle birlikte hastaneye gittiklerini belirterek, "Yol uzun sürdü. Zaten uzun süre çalışmanın yorgunluğuyla otobüste uyuyakalmışım. Bir refleksle ağzımdaki maskeyi gözüme çektim. Yaptığın doğru bir hareket değildi. Olayın ardından Bakan Beyin arayacağını söylediler. Yoğun çalışmalarına rağmen bana vaktini ayırdı ve aradı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Toplum için normalde yapılan bir yanlış hareketin aslında iyi bir örnek teşkil ettiğini, iyi bir mesaj verildiğini aktardı. Annemin durumunu da sordu. Annemin tedavisi konusunda destek olunacağını söyledi. Bundan dolayı da mutlu oldum. Zaten bakanımızın araması bana ayrıca moral verdi. Anneme de selamlarını ilettim. Annem çok mutlu oldu. Çünkü kendisi de sosyal medyadan yapılan bazı olumsuz yorumlardan rahatsız oluyordu. Benim yaptığım yanlış kendisini üzdü, morali bozuktu. Bakanımız arayınca bize moral oldu. Artık daha da dikkat etmemiz lazım. Çünkü süreç kötü bir süreç. İnsanların dikkat etmesi gerekiyor" dedi.Müşterilerin de değişik tepkiler verdiğini kaydeden Tatlı, "Olumlu tepki verenler de oldu, biraz dalga geçenler de oldu. Aslında burada rahatsız olduğumuz nokta da bu. Yanlış bir hareketti ama dalga geçenler olunca moralimiz bozuldu" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

fahrettin koca saglik bakani yeni vaka

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