Bakan Koca: Önerimiz yüz yüze eğitimin en az bir ay başlatılmaması

Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası "Önerimiz, yüz yüze eğitimin en az bir ay boyunca başlatılmaması, gerekirse online yapılması, yüz yüze eğitime kademeli geçilmesi yönünde." açıklamasında bulundu.

12 Ağustos 2020 21:19 - AA