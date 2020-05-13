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Bakan Koca: Önümüzde çok daha güzel günler var
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bugün 11.00-15.00 arası sokağa çıkacak çocukların eve dönmesinin biraz zor olduğunu belirterek, "Ama önümüzde çok daha güzel günler, upuzun beraberlikler var" dedi.
Bakan Koca: Önümüzde çok daha güzel günler var
13 Mayıs 2020 10:01 - DHA
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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Saat 11.00-15.00 arası, çocuklarımız ve gençlerimiz özledikleri parklara, sokaklara kavuşuyor. Yakın arkadaşlar, mesafeli şekilde buluşuyor. Eve dönmesi biraz zor. Ama önümüzde çok daha güzel günler, upuzun beraberlikler var. Sağlığımız için birazcık daha fedakârlık yapacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın, paylaştığı yaşlı bir kadının salıncağa bindiği fotoğrafta ise, "Bugün sıra 0-14 yaş arası çocuklarda" notu yer aldı.

Anahtar Kelimeler:

fahrettin koca koronavirus twitter

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