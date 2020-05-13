Bakan Koca: Önümüzde çok daha güzel günler var

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bugün 11.00-15.00 arası sokağa çıkacak çocukların eve dönmesinin biraz zor olduğunu belirterek, "Ama önümüzde çok daha güzel günler, upuzun beraberlikler var" dedi.

13 Mayıs 2020 10:01 - DHA