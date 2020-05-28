Bakan Koca paylaştı! Türkiye'de ölüm oranı yüzde 2.8
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından "Ölüm oranları Ankara'nın başarısını ortaya koyuyor. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre 26 Mayıs itibarıyla Türkiye'de ölüm oranı yüzde 2.8. Bu oran İngiltere'de 14.1. İtalya'da 14.3. Fransa'da 15.5. ABD'de ise 5.9" paylaşımında bulundu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından "Ölüm oranları Ankara'nın başarısını ortaya koyuyor. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre 26 Mayıs itibarıyla Türkiye'de ölüm oranı yüzde 2.8. Bu oran İngiltere'de 14.1. İtalya'da 14.3. Fransa'da 15.5. ABD'de ise 5.9" paylaşımında bulundu.