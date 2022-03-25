Bakan Koca: Sağlık çalışanlarımızın haklarıyla ilgili düzenlemelerin hazırlıkları devam ediyor

MEDİMAGAZİN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık çalışanlarının haklarına ilişkin düzenlemelerin devam ettiğini şu sözlerle aktardı:

"Halkımızın sağlıkta daha iyi hizmet beklentileri ile sağlık çalışanlarının hakları bir bütündür. Bu ikisi her birimizi birleştirir. Çünkü hepimiz sağlığımızın dostuyuz.

Hazırlığı devam eden düzenlemeler, sağlık sisteminde sonucu herkese yansıyan bazı zorlukları kolaylaştıracak, bazı sorunları önleyecek."