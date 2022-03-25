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Bakan Koca: Sağlık çalışanlarımızın haklarıyla ilgili düzenlemelerin hazırlıkları devam ediyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının haklarıyla ilgili düzenlemelerin hazırlığının devam ettiğini söyleyerek bu düzenlemelerle birlikte sağlık sistemindeki bazı sorunların önleneceğini belirtti.
Bakan Koca: Sağlık çalışanlarımızın haklarıyla ilgili düzenlemelerin hazırlıkları devam ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

25 Mart 2022 16:30 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık çalışanlarının haklarına ilişkin düzenlemelerin devam ettiğini şu sözlerle aktardı:

"Halkımızın sağlıkta daha iyi hizmet beklentileri ile sağlık çalışanlarının hakları bir bütündür. Bu ikisi her birimizi birleştirir. Çünkü hepimiz sağlığımızın dostuyuz.

Hazırlığı devam eden düzenlemeler, sağlık sisteminde sonucu herkese yansıyan bazı zorlukları kolaylaştıracak, bazı sorunları önleyecek."

Anahtar Kelimeler:

saglik bakani fahrettin koca saglik calisanlarinin haklari duzenleme

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People
30
1) Osman Emral (hekim)
25.03.2022 17:05:13
Sn Bakan, laf değil iş istiyoruz. Zaten aralık ayında mecliste kabul edilen bir kanun var. Daha niye uzatıyorsunuz. Bizim böyle sade suya tirit kabilinden söylemlere karnımız tok. Bir hekim bakan olarak artık meslektaşlarınızı aldatmaktan vazgeçin.
People
37
2) Ahmet avcu (DR)
25.03.2022 17:04:26
Sayın Bakanım covid spikerliği gibi hergün çıkıp zam yapıyoruz deyin aynen böyle 4 aydır ortada elde var sıfır.
yakında, yapıyoruz, çalışıyoruz.......
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