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Bakan Koca: Sağlık personeli görevi kötüye kullanmadığı sürece tazminat ödemeyecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, malpraktis davalarına ilişkin paylaşım yaptı. Koca, "Sağlık meslek personeli görevinin gereklerine göre hareket ettiği, görevini kasten kötüye kullanmadığı sürece tazminat ödemeyecek. Tazminatı devlet ödeyecek" dedi.
Bakan Koca: Sağlık personeli görevi kötüye kullanmadığı sürece tazminat ödemeyecek
22 Mart 2022 15:45 -
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Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından, Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulması öngörülen Mesleki Sorumluluk Kurulu'yla ilgili açıklama yaptı.

"Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak"

Koca, sağlık meslek personeli hakkında tıbbı işlem ve uygulamalar nedeniyle yürütülen adli soruşturmanın Kurul'un iznine bağlı olacağını ve böylece sağlık meslek personelinin haksız iddia ve ithamlardan korunacağını belirtti.

Bakan Koca, şu ifadelere yer verdi:

"Mesleki Sorumluluk Kurulu, malpraktis davalarında uzman olmayanlardan kaynaklanan haksızlıklara ve bu davaların suistimal edilmesi durumuna karşı, beklenenin de ötesinde köklü bir değişikliği amaçlıyor.

 

 

Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak. Sağlık mesleğinin icrası kapsamındaki uygulamalar nedeniyle hastada oluşabilecek zararı idare tazmin ettikten sonra, bunun sağlık personeline yansıtılıp yansıtılmayacağına, eğer yansıtılırsa miktarına ancak Mesleki Sorumluluk Kurulu karar verecek."

 

 

"Tarihi bir sonuç doğuracak"

Bakan Koca, malpraktis davalarıyla ilgili düzenlemenin tazminat konusunda tarihi bir sonuç doğurduğunu da belirterek, "Sağlık meslek personeli görevinin gereklerine göre hareket ettiği, görevini kasten kötüye kullanmadığı sürece tazminat ödemeyecek. Tazminatı devlet ödeyecek" dedi.

"Tazminattan dolayı rücu edilebilmesi için sağlık meslek personelinin görevinin gereklerine aykırı hareket  suretiyle görevini kötüye kullanmış olması, yani kasıtlı olması zorundadır. Ancak kasıt varsa ilgili personelin kusuru oranında rücu edilebilecek. Kasıt yoksa rücu da söz konusu olmayacak. Mesleki Sorumluluk Kurulu verdikleri bu kararlar sebebiyle, görevlerine aykırı hareket ettikleri mahkeme kararıyla ispatlanmadıkça, mali ve idari yönden sorumlu tutulmayacaklar, dolayısıyla daha nesnel kararlar verebilecekler."

Mevcut yasaların önleyemediği sağlıkta şiddet suçlarını önlemeyi, yaşanan haksızlıklar sebebiyle Malpraktis davalarını yeni ilkelerle ele almayı amaçlayan Kanun Değişikliği Teklifine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de destek verdiğini açıklayan Bakan Koca, Bahçeli'ye teşekkürlerini iletti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Martta duyurduğu "sağlık çalışanlarını şiddetten, Malpraktis davalarında mevcut yasaların yeterince önleyemediği haksızlıklardan koruma amaçlı" sürecin bütün toplum temsilcilerinin desteğiyle yürütülmesi gerektiğini belirten Koca, "Çünkü hepimiz sağlığımızın dostuyuz." dedi.

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saglik bakani fahrettin koca malpraktis saglikta siddet

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4
1) Uzman (Yoğun bakım)
22.03.2022 22:25:35
Sayın bakanım,
İyi niyetinizden ve insanlığınızdan zerre şüphem yok. Hem doktorsunuz hemde Pediatristsiniz. Yalnız bu malpraktis yasasında ciddi eksiklikler var. Ben yoğun bakımcıyım ve mesleğimin en verimli olacak dönemindeyim ama bu mesleği bırakmayı düşünüyorum. Ben Malpraktis yasasını bekliyorum, gerçekten olması gerektiği gibi çıkmazsa çok sevdiğim bu mesleği aynı durumda olan eşimle beraber bırakmayı düşünüyoruz.
1- Bu yasa taslağında rücu durumu için özel hastane ve vakıf üniversitelerinde çalışan doktorlara herhangi bir koruma, devlet garantisi yada başka bir kalkan yok. Sadece soruşturma izni meslek sorumluluk kuruluna bağlanmış ama soruşturma izni verilmezse Ankara idare mahkemesine itiraz edilebilinecek. Sizi temin ederim mesleki sorumluluk kurulunun soruşturma izni vermediği kararların % 99 nu mahkeme bozacak ve soruşturma açılacak.
Sonuç: dava açılacak vede sonrasnda tazminat kararı çıkarsa özel ve vakıf üniversitelerinde çalışan doktoru koruyacak bir önleminiz yok. Değişen ne olacak ? 5-6 sene sürecek dava 9-10 sene sürecek, daha çok travma ve defansif tıp, sayın bakanım psikolojik yükümüz çok ağır zaten ve biz bu davaların psikolojik yükünü kaldıramıyoruz. Bu bir haykırıştır lütfen kulak verin.
2- Tazminat davalarında istenecek miktar sigorta teminatlarını geçmesin. Geçerse de geçen miktar devlet yada çalıştığımız hastaneye yüklensin lütfen.
3- herşeye % 100-200 zam geldi ama sigorta teminatları yerinde sayıyor. Sigorta şirketleri meydanı boş buldular 3 yıldır sigorta teminatlarını kuruş arttırmadılar.
4- ben özel hastane çalışan yoğun bakım uzmanı ve aynı zamanda akademisyenim. Devlet te ve üniversitede de çalıştım. Sahayı çok iyi yaşadım gözlemledim. Eğer malpraktis yasası ile özel ve vakıf üniversitelerde çalışan doktorlar bir şekilde güvence altına alınmazsa sizi temin ederim ki bu yasa amacına ulaşamayacak çünkü bu yasa çıkmasa da devlet ve üniversitede çalışanların iyi kötü bir koruması vardı. Özel ve vakıf üniversitede çalışan zaten korumazsızdı ve bu yeni yasa taslağına göre korumasız kalmaya devam edecekler. Lütfen revize ediniz.
5- Devam eden sonuçlanmamış davaları lütfen düşürün yada yasadan faydalanılmasını sağlayınız. Çalışan doktorların sırtlarındaki yükü lütfen alınız.
6- hiçbir doktor bileisteyerek hastasına zarar vermez vermek istemez , bu neden yasal güvenceye yeteri kadar alınmıyor yada birşeyler yapılırken özel ve vakıf üniversiteleri hariç tutuluyor ? Bu anayasaya aykırı değilmidir ? Ben ümidimi halen kaybetmiş değilim. Birşeylerin değişeceğine ama hepimizi kapsayacak şekilde değişeceğine dair inancımı koruyorum.
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0
2) AS Doktor (Doktor )
22.03.2022 22:19:54
En çok dava açılan branş Kadın Hastalıkları ve Doğum ve Down sendromlarıyla ilgili davalar olmasına rağmen buna yönelik bir koruyucu önlem alınmıyor. Ayrıca;
1-Bu yasa sürmekte olan Down sendromu davalarını ve tazminatlarını da içermeli
2-Özel hastane ve özel muayenehaneleri de içermelidir
3-Davalarda üst limit olup tazminatın tamamını sigorta şirketi karşılamalı, sigorta primleri ona göre ayarlanmalı, tazminatlar bize rücu edilince sigorta yaptırmamızın ne anlamı oluyor
People
1
3) İlhan arslanpençe (Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı)
22.03.2022 20:13:51
Sayın bakanım bu iyi niyetli gayretlerinizi canı gönülden destekliyoruz.. Ancak 15 yılı aşan malpraktisle ilgili uygulamadaki ve yargılamadaki yanlışlıkları hemen ve tamamen düzeltilmesine vesile olmazsanız, 5-10 yıl sürebilen davalar nedeniyle binlerce uzman yine huzursuz ve motivasyonsuz olmaya, defansif doktorluk yapmaya devam edecektir. Yeni mezun doktorlar da yeni kanundaki doğru uygulamaları hemen görmez ise, yine riskli buldukları uzmanlıkları tercih etmeyecektir.. O nedenle sizden ricamız:
*Özel hastanelerde ve özel üniversitelerde çalışan uzmanların da kanun kapsamına alınması için kanuna madde eklenmesi,( malumunuz 30 000 civarında çoğu uzman Hekim Özel sektörde, 30 000 civarında doktor da üniversitelerde görev yapmaktadır)
*Devam eden davaların da kanun kapsamına alınması ve kurula gönderilerek (kasıt yoksa doktora rücu edilemez) kuralından faydalandırılması.
*Özellikle Down sendromlu bebeklerle ilgili çelişkiler ve hukuksuzluklar ile dolu, suistimale açık ve astronomik tazminatlar istenen davaların bir an önce düşmesi için gerekli kanun ve mevzuat değişikliklerinin yapılması ricamızdır..
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2
4) Akademisyen (Yoğun bakım)
22.03.2022 19:21:34
Sayın bakanım,
MALPRAKTİS yasasında tazminat rücu hususunda özel hastaneler, muayenehaneler ve vakıf üniversiteleri HARİÇ TUTULMUŞ, DAHİL EDİLMEMİŞ. Bahsettiğiniz gibi Devletin bir koruması yok. Neden yok ? Buralarda çalışan doktorlar kime hizmet ediyor? Yenidoğan yoğun bakım Küvöz sayılarının % 65 i özel hastanelerde.
1-Lütfen bu rücu olayında devlet korumasına özel Hastaneleri vakıf üniversitelerini ve özel muayenehanesi olanlarıda dahil ediniz yada bir düzenleme getiriniz.
2- Sigorta teminat miktarları arttırılsın lütfen herşey % 100-200 arttı ama sigorta teminatları yerinde sayıyor. Doktorlardan istenilen tazminat miktarı sigorta teminatını geçmesin veya geçen miktarı devlet üstlensin lütfen.
3-Devam eden sonuçlanmamış davalar düşürülsün ve tekrar başvurmak isteyen meslek sorumluluk kuruluna başvursun.
4- Doktorların önemli bir oranı özel ve vakıf üniversitelerinde çalışıyor, bu hekimleri sahipsiz mi bırakacaksınız sayın bakanım ? Lütfen dahil ediniz yoksa yasa inanın bana amacına ulaşmayacaktır. Neden biliyormusunuz ? Çünkü devlet ve üniversitedeki doktorların zaten koruması vardı. Asıl korumasız olan özel ve vakıf üniversitelerinde çalışanlardı.
People
40
5) Can Konur (Hekim)
22.03.2022 17:46:48
Sayın Bakanım, Aralık ayı başında Meclis'te oybirliğiyle kabul edilen Önergenin akıbetini merak ediyoruz. Kim engelliyor, neden bekletiliyor,ne zaman yürürlüğe girecek? Lütfen...
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6
6) Dr (Dr)
22.03.2022 17:21:40
Kanuna madde mi eklenildi?
People
42
7) öy (dr)
22.03.2022 16:41:58
Sayın Bakanım:
İyi niyetinizden eminim ama şu konular olmazsa yasa eksik olur,
1-Bu yasa sürmekte olan Down sendromu davalarını ve tazminatlarını da içermelidir.
2-Özel hastane ve özel muayenehaneleri de içermelidir.
3- Zorunlu sigorta primleri ve üst limiti her yıl artırılmalıdır.
Saygılarımla.
People
26
8) Ahmet avcu (DR)
22.03.2022 16:33:39
Sayın bakanımız çok şey söylüyor ama sonuçta ortada birşey yok. katiller direkt çocuk öldüren, kadın öldürenler 3 ay yatarken doktorun ağır cezada yargılanması saçma. doktorun hastasının iyiliğinden başka bir amacı olamaz. rücu edilmeyecek dersiniz varsa kasti birşey diğer memurlar gibi idari soruşturma olur.(nasıl ki yol kötü yapılınca kaza yapılıyor idari soruşturma, nehir yatağına belediye izin veriyor idari soruşturma)
People
20
9) Hasan (Dr.)
22.03.2022 16:33:28
Ucu açık, adamına göre değişebilecek söylemler.. Kasıt olup olmadığına kimler karar verecek?? Doktor olmayanlar kurulu mu???
People
15
10) Dr:MEHMET (DOKTOR)
22.03.2022 16:25:19
Sayın bakanım özelde çalışanlarda halkımıza hizmet ediyor. Kamu hizmeti veriyor. Tazminatı aynı şartlarda ÖZEL HASTANE ödesin.
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