Bakan Koca: Sağlıkta şiddet suçlarında kravat ve takım elbiseye iyi hal indirimi uygulanmayacak

MEDİMAGAZİN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni yasa tasarısına göre sağlıkta şiddet suçlarında takım elbise ve kravatın artık iyi hal indirimi nedeni olmayacağını ifade etti.

Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi: