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Bakan Koca: Sağlıkta şiddet suçlarında kravat ve takım elbiseye iyi hal indirimi uygulanmayacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Sağlıkta şiddet suçlarında failin ceza indirimi amacıyla duruşmada kılık kıyafetine özen göstermesi, takım elbise giymesi, kravat takması gibi şekli tutum ve davranışları iyi hal indirimi nedeni sayılmayacak." dedi.
Bakan Koca: Sağlıkta şiddet suçlarında kravat ve takım elbiseye iyi hal indirimi uygulanmayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

01 Nisan 2022 09:35 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni yasa tasarısına göre sağlıkta şiddet suçlarında  takım elbise ve kravatın artık iyi hal indirimi nedeni olmayacağını ifade etti.

Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen yasa tasarısına göre sağlıkta ve diğer şiddet suçlarında failin ceza indirimi amacıyla duruşmada kılık kıyafetine özen göstermesi, takım elbise giymesi, kravat takması gibi şekli tutum ve davranışları iyi hal indirimi nedeni sayılmayacak."

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