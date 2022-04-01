Bakan Koca: Sağlıkta şiddet suçlarında kravat ve takım elbiseye iyi hal indirimi uygulanmayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
MEDİMAGAZİN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni yasa tasarısına göre sağlıkta şiddet suçlarında takım elbise ve kravatın artık iyi hal indirimi nedeni olmayacağını ifade etti.
Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen yasa tasarısına göre sağlıkta ve diğer şiddet suçlarında failin ceza indirimi amacıyla duruşmada kılık kıyafetine özen göstermesi, takım elbise giymesi, kravat takması gibi şekli tutum ve davranışları iyi hal indirimi nedeni sayılmayacak."