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Bakan Koca, son 3 gündür ortalama günlük vaka sayısı en yüksek ve en düşük olan 5 ili açıkladı
Türkiye'de son 24 saatte 931 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti
Bakan Koca, son 3 gündür ortalama günlük vaka sayısı en yüksek ve en düşük olan 5 ili açıkladı
21 Temmuz 2020 10:41 - Hürriyet
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Sağlık Bakanlığı “Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu”nu, “covid19.saglik.gov.tr” adresinden açıkladı.

Tabloya göre; Türkiye'de son 24 saatte 931 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısı 220 bin 572, 5 bin 508 can kaybı oldu.

Koca, son üç gündür ortalama günlük vaka sayısı en yüksek beş ili açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sayılara dair Twitter’dan bir değerlendirmede bulundu.

Koca, “Son üç gündür ortalama günlük vaka sayısı en yüksek beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa. En düşük 5 ilimiz; Artvin, Bilecik, Tunceli, Edirne, Bayburt. Tunceli, Nevşehir, Kastamonu, Artvin ve Aksaray'daysa şu an pnömonili hastamız yok” dedi.

İyileşen hasta sayısı 203 bini geçti

992 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 203 bin 2 oldu.

 

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