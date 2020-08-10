Bakan Koca: Temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranı 1,3 kat arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.
Bakan Koca son günlerde artan vaka sayılarıyla ilgili rakamlar üzerinden bilgilendirmede bulundu.
Bakan Koca, COVID-19 salgınında temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranlarının mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1,3 kat arttığını açıkladı.
Bakan Koca, 4 ili örnek vererek artış oranlarını gösterdi.
Şanlıurfa'da 1.7, Ankara'da 1.6, Diyarbakır'da 1.4, Gaziantep'te 1.3 kat arttığını belirten Koca, "Bu verilerden çıkarmanız gereken sonuç; maske, mesafe, temizlik uyarısıdır" açıklamasında bulundu.