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Bakan Koca: Temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranı 1,3 kat arttı
Sağlık Bakanı Koca, COVID-19 salgınıyla ilgili "Temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1,3 kat arttı" dedi.
Bakan Koca: Temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranı 1,3 kat arttı
10 Ağustos 2020 09:22 - TRT Haber
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.

Bakan Koca son günlerde artan vaka sayılarıyla ilgili rakamlar üzerinden bilgilendirmede bulundu.

Bakan Koca, COVID-19 salgınında temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranlarının mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1,3 kat arttığını açıkladı.

Bakan Koca, 4 ili örnek vererek artış oranlarını gösterdi.

Şanlıurfa'da 1.7, Ankara'da 1.6, Diyarbakır'da 1.4, Gaziantep'te 1.3 kat arttığını belirten Koca, "Bu verilerden çıkarmanız gereken sonuç; maske, mesafe, temizlik uyarısıdır" açıklamasında bulundu.

Anahtar Kelimeler:

saglik bakani fahrettin koca covid-19 salgini pozitif vaka

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