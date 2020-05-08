Bakan Koca tepki göstermişti... Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske zorunluluğu ve 3 metre mesafe kuralı getirildi

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske takma ve kişiler arasında 3 metre sosyal mesafe bulundurma zorunluluğu getirildi.

Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli başkanlığında toplanan Beyoğlu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hayata geçecek kararlar aldı.

Kurul kararında, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen ve Türkiye'de de salgın riski olan koronavirüs hastalığının en temel özelliğinin; fiziksel temas, damlacık ve benzeri yolla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artması olduğu vurgulandı.

Salgının yayılmasını engellemenin en etkili yolunun, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması olduğu aktarılan açıklamada, aksi hallerin, virüsün yayılımını hızlandırarak vaka sayısı ve tedavi gereksiniminin artması sonucu vatandaşların hayatlarını kaybetme riskini artıracağı, toplum sağlığı ve kamu düzeninin bozulmasına sebep olacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Normalleşme süreci kapsamında ülkemizin gözbebeği konumundaki Beyoğlu Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki hareketlenmenin artacağı ve bunun da bulaş riskini artıracağından bahisle, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bulunan tüm kişilerin maske takmasını, kişilerin arasında en az 3 metre sosyal mesafeyi koruyacak şekilde hareket edilmesine, alınan bu tedbirlere uymayanların 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari yaptırım uygulanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir." denildi.