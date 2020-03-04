Bakan Koca: Umre'den dönenler misafir kabul etmesin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Koca "Çin, İran, Irak, Güney Kore ve İtalya başta olmak üzere yurt dışından gelenler ilk 14 günü evlerinde geçirmelidir. Umre'den dönenler mümkünse ziyaretçi kabul etmemelidir." dedi.
Koca ayrıca, yurt dışından gelenlerin evden çıkacakları vakit mutlaka maske takmaları gerektiğine dikkat çekti.
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|05/03-08/03
|16. FTR ULUDAĞ SEMPOZYUMU
|FİZİKSEL...
|BURS
|05/03-08/03
|16. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi & 5. Bursa Aile Hekimliği Kongresi & 10. Uludağ Hemşirelik Kongresi
|AİLE...
|BURS
|05/03-08/03
|4. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi
|DİĞER
|İSTA
|08/03-11/03
|16. Uludağ Pediatri Kış Kongresi
|PEDİATRİ
|BURS
|12/03-15/03
|15. Uludağ Nöroloji Günleri
|NÖROLOJİ
|BURS
|12/03-15/03
|Uludağ 2020 KBB Günleri
|KULAK-BUR...
|BURS
|19/03-21/03
|8. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa Kongresi
|KADIN...
|ANKA