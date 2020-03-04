Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Koca: Umre'den dönenler misafir kabul etmesin
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Çin, İran, Irak, Güney Kore ve İtalya başta olmak üzere yurt dışından gelenler ilk 14 günü evlerinde geçirmelidir. Umre'den dönenler mümkünse ziyaretçi kabul etmemelidir." dedi
Bakan Koca: Umre'den dönenler misafir kabul etmesin
04 Mart 2020 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Koca "Çin, İran, Irak, Güney Kore ve İtalya başta olmak üzere yurt dışından gelenler ilk 14 günü evlerinde geçirmelidir. Umre'den dönenler mümkünse ziyaretçi kabul etmemelidir." dedi.

Koca ayrıca, yurt dışından gelenlerin evden çıkacakları vakit mutlaka maske takmaları gerektiğine dikkat çekti.

Anahtar Kelimeler:

fahrettin koca umre

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.