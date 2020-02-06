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Bakan Koca, Van'da çığda yaralananları ziyaret etti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması sonucu meydana gelen kazaya ilişkin, "İstanbul'da hastanelerimize başvuran hasta sayısı 179 kişi oldu. Maalesef hayatını kaybeden 3 vatandaşımız var." dedi
Bakan Koca, Van'da çığda yaralananları ziyaret etti
06 Şubat 2020 - AA
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VAN-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile çığ düşmesinden sonra çıkarılıp Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'ın da aralarında bulunduğu yaralıları ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Bakan Koca, ziyaretlerin ardından hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, Van'da yaşanan çığ felaketi dolayısıyla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatışı yapılan ve takip edilen hastaları ziyaret ettiklerini söyledi.

Hem üniversite hem de bölge hastanesinde yatan hasta sayısının 47 olduğunu ifade eden Koca, "Yoğun bakımda da takip edilen hasta sayımız 6 kişi. Yatışı yapılan ve yoğun bakımı takip edilen hastalarımızın hepsinin genel durumunun iyi olduğunu, durumu kritik ya da ciddi olan herhangi bir hastamızın olmadığını söyleyebilirim." dedi.

Koca, İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağa da değinerek, şunları kaydetti:

"İstanbul'da hastanelerimize başvuran hasta sayısı 179 kişi oldu. Maalesef hayatını kaybeden 3 vatandaşımız var. Yoğun bakımlarda takip edilen hasta sayımız ise 3 kişi. Bir hastamızın ameliyatı yapıldı, genel durumunun iyi olduğunu söyleyebilirim. Hastanelerimizde takip edilen hastaların genel durumlarının iyi olduğunu, durumu kritik, ciddi ya da ağır bulunan herhangi bir hastamızın şu anda bulunmadığını söyleyebilirim. Ayrıca yine İstanbul'da Pendik'te metroda bir inşaat kazasıyla 4 vatandaşımızın yaralandığını, birinin genel durumunun orta düzeyde olduğunu, genel olarak 4 hastanın kritik durumunun olmadığını da ifade etmek istiyorum."

 

Anahtar Kelimeler:

fahrettin koca van van bolge egitim ve arastirma hastanesi

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