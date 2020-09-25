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Bakan Koca: Yeni açılacak hastaneler için personel alımını bir iki hafta içinde açıklayacağız
Sağlık bakanı Koca bir iki hafta içinde alınabilecek personelin ne kadar olacağı, sayıları ve ne zaman alınmasıyla ilgili detaylı açıklama yapılabileceğini aktardı
Bakan Koca: Yeni açılacak hastaneler için personel alımını bir iki hafta içinde açıklayacağız
25 Eylül 2020 21:23 -
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Sağlık personeli atamalarıyla ilgili son gelişmelerin neler olduğu yönündeki soru üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, özellikle bu dönemde açılan ve açılacak hastaneler bulunduğunu söyledi.

Bu çerçevede çalışma yapıldığını, bir iki hafta içinde alınabilecek personelin ne kadar olacağı, sayıları ve ne zaman alınmasıyla ilgili detaylı açıklama yapılabileceğini aktaran Koca, "Bu, çok uzak değil. Önümüzdeki haftalar, hem sayı hem hangi alanlarda bu alımın yapılacağını zaten söylemiş olacağız ve ilan etmiş olacağız. Bu yıl alım için çıkmış olacağız." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

personel alimi saglik bakani yeni hastane

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