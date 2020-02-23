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Bakan Koca:25 ambulans, 1 helikopter ambulans ve 13 UMKE ekibimizi sevk ettik
ANKARA, (DHA) - SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İran'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Van'da 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 21 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Bakan Koca:25 ambulans, 1 helikopter ambulans ve 13 UMKE ekibimizi sevk ettik
23 Şubat 2020 -
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Sağlık Bakanı Koca, yaptığı yazılı açıklamada, İran'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin Van Başkale'de de hasara yol açtığını kaydetti. Bakan Koca, açıklamasında, "Depremden hemen sonra bölgeye 25 ambulans, 1 helikopter ambulans ve 13 UMKE ekibimizi sevk ettik. 7 kişinin hayatını kaybettiği depremde 21 vatandaşımız yaralandı. Başkale Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan 8 kişinin durumu kritik, diğer yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi. 

Anahtar Kelimeler:

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