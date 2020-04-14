Bakan Koca'dan çocuklara anlamlı mesaj!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ''Çocuklar, sizden büyüğü yok! Bugün bile dışarı çıkmadınız. Çıkmazsınız da. Sabrınız için gözlerinizden öpüyorum.'' ifadelerini kullandı.

14 Nisan 2020 11:32 - İHA