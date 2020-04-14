Bakan Koca'dan çocuklara anlamlı mesaj!

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14 Nisan 2020 11:32
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs tedbirleri kapsamından sokağa çıkmayan çocuklara Twitter üzerinden teşekkür mesajı yayınladı.
Koca yaptığı açıklamada, "Çocuklar, sizden büyüğü yok! Bugün bile dışarı çıkmadınız. Çıkmazsınız da. Sabrınız için gözlerinizden öpüyorum." ifadelerine yer verdi.
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