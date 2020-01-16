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Bakan Koca'dan darp edilen doktorla ilgili açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Saldırgan hakkında gerekli hukuki işlem yapılmıştır. Sürecin takipçisi olacağım
Bakan Koca'dan darp edilen doktorla ilgili açıklama
16 Ocak 2020 - AA
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ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Osmaniye'de hasta yakını tarafından saldırıya uğramasına rağmen kutsal mesleğinin gereğini yerine getirip doğumu gerçekleştiren Operatör Doktor Gökhan Gönen'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. 

Eşine doğum yaptıracak doktorun burnunu kırdı, o doktor kırık burunla yine de doğuma girdi

Koca, sosyal medya hesabı Twitter'daki paylaşımında, "Saldırgan hakkında gerekli hukuki işlem yapılmıştır. Sürecin takipçisi olacağım." ifadelerini kullandı.

Rahatsızlanan iki aylık hamile eşini Osmaniye Devlet Hastanesi doğum servisine getiren M.B, hasta kaydı konusunda çıkan tartışmada, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gönen'i darbetmiş, doktorun şikayeti üzerine gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.

Tartışma: Şiddete maruz kalan doktor tedaviyi reddedebilir mi?

Gönen, kendisine yapılan ilk yardımın ardından, acil müdahale gereken hamile bir kadının sezaryen ameliyatına girmişti.

Anahtar Kelimeler:

fahrettin koca operator doktor gokhan gonen

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