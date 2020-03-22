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Bakan Koca'dan duygulandıran paylaşım...
Sağlık Bakanı Koca, Samsunlu kardeşlerin 'evde kalın' mesajını paylaştı
Bakan Koca'dan duygulandıran paylaşım...
22 Mart 2020 19:21 - DHA
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SAMSUN - Sağlık Bakanı Koca, Samsun'da yaşayan, biri kız diğeri erkek 2 kardeşin 'evde kalın' mesajını sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaştı. Bakan Koca, kardeşlerin "Bizim annemiz sağlıkçı, babamız asker. İkisi de çalışıyor, izinleri yok. Kardeşimle ben evde kaldık. Anne ve babamızı görmemiz için sizde evde kalın" yazısına kendi Twitter hesabında yer verdi. Koca, kardeşlerin fotoğrafını "Bu mesaj Samsun’dan geldi. Mesajı herkes alsın istedik" notuyla paylaştı.


 

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