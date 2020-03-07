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Bakan Koca'dan İstanbul'daki koronavirüs iddialarına açıklama: Kovid-19 değil, NL63
Bakan Koca'dan İstanbul'da koronavirüs tanısı olduğu iddiasına ilişkin açıklama
Bakan Koca'dan İstanbul'daki koronavirüs iddialarına açıklama: Kovid-19 değil, NL63
07 Mart 2020 -
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yedikule Hastanesindeki tanının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19değil "Human Koronavirüs NL63" olduğunu bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki hastaya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulmadığını belirtti.

Hastanın tanısının Human Koronavirüs NL63 olduğunu vurgulayan Koca, "Human Koronavirüs NL63, virüs ailesinin çok eskiden beri iyi bilinen bir tipidir. Yol açtığı rahatsızlık basit bir soğuk algınlığıdır. Hastamıza acil şifalar diliyoruz. Mücadelemiz virüsün yeni tipiyle." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus nl63 yedikule hastanesi

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