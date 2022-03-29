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Bakan Koca'dan Kırşehir'deki saldırıya tepki: 'Bu nasıl insanlık?'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kırşehir'de doktor ve sağlık çalışanlarının, tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybeden hastanın yakınları tarafından darbetmesi olayına 'Bu nasıl insanlık?" sözleriyle tepki gösterdi.
Bakan Koca'dan Kırşehir'deki saldırıya tepki: 'Bu nasıl insanlık?'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

29 Mart 2022 15:30 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN - Bakan Koca, Kırşehir'de, pandemi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören ve kurtarılmayarak hayatını kaybeden hastanın yakınlarının, doktor ve sağlık çalışanlarını darp etmesi olayına tepki gösterdi.

Koca, hasta yakınlarının doktor ve sağlık çalışanlarına saldırısını şu sözlerle kınadı:

"Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde beyin kanaması nedeniyle 4 gündür tedavi gören bir hastamız kurtarılamayarak vefat etti. Bu olaya bütün arkadaşlarımız üzüldü. Hasta yakınlarıysa bir hemşiremizi, hekimimizi, sağlık çalışanlarını darp etti. Camları kırdı. Bu nasıl insanlık?"

Kırşehir'de hayatını kaybeden hastanın yakınları doktoru ve sağlık çalışanlarını darbetti

Anahtar Kelimeler:

saglik bakani fahrettin koca kirsehir hasta yakini darp

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People
13
1) Hekim (Hekim)
29.03.2022 17:39:40
Sayın Bakanım Dr. Fahrettin Koca sağlıkta şiddet konulu bütün yaptığınız paylaşımların altına yapılan yorumların ve bu yorumlara beğenilerin %90 ve fazlası ya şiddeti destekler nitelikte ya da ama ile devam edilenler. Bu da bu işin artarak devam edeceğini gösteriyor!...Çözüm diye önerileriler pansuman tedbirleri. Sorunun Temelinde Tamgün Yasası Bulunmaktadır. Bilginize Arz Olunur!...
People
18
2) burak onur (op.dr)
29.03.2022 17:01:14
Ee bu sefer takipçisi olmamışsınız sayın bakan
People
16
3) cok onemi yok (pratisyen)
29.03.2022 16:28:07
kırsehir gibi sinop gibi kucuk sessiz sakinligiyle bilinen illerden dahi boyle haberler gelmesi cok uzucu
People
23
4) Devrimci Derviş (Nevroloji Toğtoru)
29.03.2022 16:18:42
Bu İNSANLIK örneklerine öyle alıştık ki, artık ne yapılsa-söylense aldırmadan işini yapmaya devam eden MUTANT lara dönüştük.
People
16
5) ali (dr)
29.03.2022 15:59:35
adalete güvenelim mi sn bakanım :) :) :) ?
People
19
6) opr (dr)
29.03.2022 15:55:45
TEPKİNİN EN GÜZELİ İÇİ BOŞ OLMAYAN SAĞLIKTA ŞİDDET YASASI GETİRMEK BAKINIZ O AZAMAN NE OLUYOR..
ASLINDA SİZLERDE ÇOK İYİ BİLİYORSUNUZ SEBEBİNİ
FAZLA LAFA GEREK YOK.........
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