Bakan Koca'dan Kırşehir'deki saldırıya tepki: 'Bu nasıl insanlık?'

MEDİMAGAZİN - Bakan Koca, Kırşehir'de, pandemi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören ve kurtarılmayarak hayatını kaybeden hastanın yakınlarının, doktor ve sağlık çalışanlarını darp etmesi olayına tepki gösterdi.

Koca, hasta yakınlarının doktor ve sağlık çalışanlarına saldırısını şu sözlerle kınadı:

"Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde beyin kanaması nedeniyle 4 gündür tedavi gören bir hastamız kurtarılamayarak vefat etti. Bu olaya bütün arkadaşlarımız üzüldü. Hasta yakınlarıysa bir hemşiremizi, hekimimizi, sağlık çalışanlarını darp etti. Camları kırdı. Bu nasıl insanlık?"